1011冬季款「史努比雙面漁夫帽、燈心絨杯提」正式開賣！新推太妃糖紅茶拿鐵

2020彷彿成為史努比周邊專業戶的飲料品牌「1011 SIPTEA」，選在平安夜帶著最新力作回來啦！配合冬季，1011新推「Snoopy燈芯絨系列」，打造冬季版本的史努比手搖杯提及雙面漁夫帽，並於統一時代門市獨家推出三款拿鐵，讓史努比粉絲有周邊收藏，還可順勢品嚐新口味，在寒冷的冬季暖心、暖胃。

圖／1011 SIPTEA提供

1011 SIPTEA即日推出「燈芯絨杯提」，讓手搖控方便帶著飲料趴趴走，杯提上的刺繡圖樣是乘著滑板的調皮史努比，襯著質感灰藍色系顯得意外時尚，燈芯絨厚實的質地拿起來也更為好握。而另一款「史努比燈芯絨漁夫帽」採雙面設計，一面為適合冬日的低調灰藍，另一面則是白底印滿史努比圖案及字樣，可隨心情翻面戴之餘，燈芯絨帶有厚度的材質相信也大大提升了保暖程度。

圖／1011 SIPTEA提供

兩款聯名即日起於統一時代店及松菸誠品快閃店上市，凡消費50元以上聯名飲品，即享399元「雙面燈心絨漁夫帽」、129元「燈心絨杯提」加購價。

圖／1011 SIPTEA提供

而1011 SIPTEA亦推出拿鐵特調，「復刻太妃糖紅茶拿鐵」主打台灣古早風味紅茶，搭配煉乳及鮮奶創造獨特太妃糖風味；「抹茶拿鐵」嚴選優質抹茶與小農鮮奶，甘甜的茶湯配著濃郁奶香味，不必擔心會苦澀；「生巧可可拿鐵」則以生巧克力可可粉為基底，加上純鮮奶、煉乳的黃金比例，再以鮮奶油收尾，強調口感滑順、可可奶香十足。「復刻太妃糖紅茶拿鐵」、「抹茶拿鐵」售價80元；「生巧可可拿鐵」85元，為統一時代限定品項，喜愛拿鐵的粉絲可先列入嚐鮮清單囉！

1011 SIPTEA 統一時代店

地址：台北市信義區忠孝東路 5 段 8 號(統一時代 B2)營業時間：週日至週四 11:00-21:30；週五六、假日前 11:00-22:00

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