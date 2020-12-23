爆量草莓鋪好滿！全台「冬天必吃草莓冰TOP 9」 2020草莓季由此開始
編輯/Shelly@ReadyGo
誰說冰只能夏天吃？夏天吃冰消暑又沁涼，冬天吃才是過癮！冬季來臨也代表著進入草莓盛產季節，各式各樣的草莓甜點讓人少女心大爆發，草莓季期間就算天氣再冷也要來一碗草莓冰加煉乳，ReadyGo幫大家整理了全台9間必吃草莓冰，微酸微甜的滋味一口接一口，就算會胖也要吃！
台北｜花藏雪 手作雪氷 甘味处
草莓雪菓提拉米蘇 $250元
士林夜市中的人氣冰店，不管什麼時間去常常都要等一陣子，除了常駐的人氣抹茶冰、夏季的西瓜小涼球冰，冬季限定的草莓冰也是必吃之一，草莓冰磚堆成粉紅雪片山，底部鋪上滿滿的新鮮艷紅草莓，最再放上一塊草莓提拉米蘇，旁邊有附一小壺煉乳可以依個人喜好調整，這組合也太澎湃豪華！
地址｜台北市士林區大北路27號1樓
營業時間｜週一至週五15:00～22:00、週六週日14:00～22:00
（暫無公休日，若有休假會公佈於粉絲專頁中)
台北｜大苑子冰果室-大苑子 市府夢想店
說到鮮果手搖飲一定會想到大苑子，現在不只手搖飲，大苑子也在市政府開了冰果室！復刻小時候記憶中的冰果室，並加入現代潮流風格，近期也針對草莓季推出全新草莓冰品「莓好情人」，刨冰上鋪滿一顆顆新鮮草莓，淋上每日熬煮的草莓醬及蔗糖，微酸的草莓和刨冰的甜剛好中和，螞蟻人也可以淋上一旁附的煉乳。
地址｜台北市信義區忠孝東路五段139號
營業時間｜11:00~21:00
台中｜好豆堂商號
草莓牛奶豆乳冰 $160、升級草莓凍 +$60
口感滑嫩綿密，沒有使用過多的調味，讓食物保留最純樸的好滋味，就連配料粉粿都堅持手工製作，主打手工豆花的好豆堂，每晚豆乳冰都會附上一小杯原味豆乳，冬季限定的草莓牛奶豆乳冰不完全是剉冰，而是包含手工豆花、新鮮草莓、自製草莓醬及煉乳，糖水不會太甜膩，推薦大家可以加點店家純手工製作的草莓凍，每一口都能吃到草莓的味道，沒有化學香料味，讓整碗草莓冰吃起來更有層次感。
地址｜台中市西區模範街15-2號
營業時間｜12:00-21:00 (週一週二公休)
台中｜東海何媽媽冰店
新鮮草莓布丁牛奶冰 $185
東海商圈巷子內人氣很高的冰店，除了學生、在地人之外也有很多觀光客，何媽媽冰店的剉冰很用心，是以一層冰一層草莓醬去製作，就算單吃剉冰也能吃到草莓的香氣，上層鋪滿對半切的新鮮草莓，找不到任何空隙，用料大方、實在，若是不想吃布丁也可以選擇珍珠口味。
地址｜台中市龍井區臺灣大道五段3巷6弄32號
營業時間｜14:00~21:00(週日公休)
台南｜冰鄉
草莓冰 $140 (加布丁 $20)
身為美食愛好者去台南玩不可能不知道冰鄉吧！鼎鼎大名的超人氣排隊冰店，夏天來吃芒果冰，冬天當然要吃草莓冰，以清冰為底層，堆滿甜而多汁的草莓如山一般，淋上草莓醬和煉乳，每一口都是幸福，建議可以加點一顆布丁，口感綿密、焦糖香氣十足，就是喜歡這樣簡單的味道。
網友建議可以早上10點先去拿號碼牌，若售完店家也會在FB粉專公告，前往之前可以先上粉專查看哦。
地址｜台南市中西區民生路一段160號
營業時間｜12:00-21:00 (公休日不一定)
台南｜清水堂
夢幻草莓冰 $190、草莓賓士鍋 $650
清水堂是台南知名的愛玉專賣店，除了招牌的百變愛玉冰之外，也會隨著季節推出不同的冰品，圍繞在碗邊的大顆草莓看了就口水直流，搭配古早味布丁及煉乳奶蓋，酸酸甜甜完全不膩口，加上粉圓的點綴，提升口感的層次；另一個浮誇的草莓賓士鍋更是吸睛，超大份量6-8個人都綽綽有餘，每天限量販售，難怪還沒開店就已經大排長龍了！
地址｜台南市中西區中正路305號
營業時間｜13:00-18:00 (週二三公休)
台南｜冰ㄉ• かき氷
草莓哈哈哈 $200、草莓牛奶糖 $160
不要懷疑你沒看錯！這碗「草莓哈哈哈」就是草莓加上哈密瓜的組合，搭配店家自製的草莓醬與檸檬醬，可以先淋上煉乳的品嘗原味，再淋上草莓醬，最後加上檸檬，一碗就能吃到三種口味；而草莓牛奶糖則是草莓加上牛奶糖淋醬，比煉乳多了一層焦糖的香氣。
一店地址｜台南市東區崇善路155號
武昌店地址｜台南市中西區萬昌街39號
營業時間｜11:00-20:00
台南｜双利冰饌研習所
草莓朵朵 $180
双利冰饌研習所主要販售水果雪花冰，如果你是草莓控又是波霸控一定不能錯過這盤季節限定的「草莓珠寶盒」！滿出來的草莓加上Q彈的黑白波霸，搭配下層的牛奶雪花冰口感豐富，濃郁的牛奶冰剛好緩和了微酸的草莓，若是怕酸也能再淋上煉乳。
地址｜台南市東區勝利路85-1號
營業時間｜禮拜一~四、日12:30-21:00，禮拜五、六12:30-22:00 (週二店休)
高雄｜冰屋X先生 SENSEI 手作千層 博愛店
草莓抹茶聖誕樹刨冰 $170
「冰屋」和「先生 Sensei 手作千層」分別是兩間高雄超夯的冰品店及甜點店，這兩家店是同一位老闆，所以後來合併營業，一次滿足你兩個願望。這棵「聖誕樹冰」實在是太應景了，草莓和葡萄尬日式抹茶冰紅綠配色加上頂端的星形餅乾，絕對是聖誕節必吃，而千層蛋糕每日口味不同，中間夾著草莓，用料不手軟，太晚去就吃不到了！
地址｜高雄市三民區綏遠一街167巷40號
營業時間｜12:30-19:00
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