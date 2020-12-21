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紫米控新寵來了！不要對我尖叫「椰香紫米燕麥、紫米燕麥奶」滿滿配料咀嚼控要喝
早前因應三週年推出10元飲料的「不要對我尖叫」，也推出了3款冬季新品囉！這次品牌強推「紫想為你」系列，主打「椰香紫米燕麥」、「紫米燕麥奶」咀嚼系手搖，搭配「柚香洋甘菊」，讓粉絲又有全新滋味可以嚐鮮。
「不要對我尖叫」即將於12/24平安夜祭出紫米控會愛的「椰香紫米燕麥奶」、「紫米燕麥奶」，兩款飲品每口都吃得到口感實在的紫米與燕麥粒。其中「椰香紫米燕麥奶」配料份量給好給滿，嚴選台灣在地紫米穀粒，加上每日現熬的澳洲燕麥米，吃起來有嚼勁，奶香配上濃郁的椰漿風味，打造出冬天暖身新選項，小鳥胃還可作為一頓晚餐呢。
除了紫米系列，「柚香洋甘菊茶」則以洋甘菊茶為基底，調入酸甜韓柚醬，再增添新鮮蘋果粒，清新組合不僅有養顏美容作用，還起著放鬆身心的效果，年末壓力靠一杯手搖消散吧！三款品項12/24起於全台門市上市，而松菸店也獨家祭出松山高中學生優惠，即日起憑松高學生證或身著松高制服，到店消費即享全品項九折優惠，下午四點後到店再加碼「配料免費加」，學生先揪團走起！
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