可樂＋巧克力太獵奇！百事可樂將推「可可棉花糖」風味可樂

全球知名可樂品牌「可口可樂」與「百事可樂」較勁數百年，各有擁護者，過去也不斷推陳出新搶話題，希望拉攏更多消費者，這回百事可樂宣布將推出「可可棉花糖」風味可樂（Cocoa Cola），獵奇的口味在網路上引發討論。

冬天來一杯熱可可暖胃又暖心，但你有想過可可搭配可樂的風味飲品嗎？百事可樂日前於社群平台上公布一項全新企劃，表示將嘗試以可可與百事可樂混搭，並加入棉花糖元素調配成飲品，同時指出該則貼文轉發數破2021次則會著手進行生產。超獵奇的口味果然吸引不少網友關注，短短數天該則貼文就有超過5000次轉發，官方也於隔日回應，表示「可可棉花糖」風味可樂將於2021年上市，讓不少網民超期待。

百事可樂計畫推出可可風味可樂。 圖／百事可樂推特

有趣的是，眼尖的網友發現，百事可樂將推出的「Cocoa Cola」與可口可樂「Coca-Cola」簡直同一個媽生的，似乎有種較勁的意味；另外也有網友不買單，直敲碗希望百事可樂能回歸過去曾推出的Crystal Pepsi。

百事可樂近來動作頻頻，今年9月才宣布將推出號稱能助眠的「DRIFTWELL」飲品，過去也推出兩倍咖啡因的提神可樂，這次帶來全新風味可可口味已經令不少粉絲期待新年到來。

飲料巨頭百事可樂將推出一款能夠助眠的機能飲品。 圖／Pepsi官網

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