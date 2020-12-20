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冬季手搖喝不停！Mr.Wish新推「草莓芝芝、草莓厚奶」　萬波「薑汁撞奶」好暖胃

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／Mr.Wish提供
圖／Mr.Wish提供

冬季天氣持續降溫，各大手搖品牌持續推出期間限定新品。主打水果茶飲的Mr.Wish，12月因應草莓季推出「草莓芝芝」、「草莓厚奶」，挑戰草莓控必喝順位；而前陣子才帶著3款芋頭飲料引爆嚐鮮潮的萬波，則獨家打造薑汁系列，準備用「薑汁撞奶」、「黑糖薑茶」、「薑汁紅茶」3款新品幫粉絲禦寒，12/21冬至當天起即可購入。

「草莓芝芝」售價85元，「草莓厚奶」大杯價80元、中杯60元。圖／Mr.Wish提供
「草莓芝芝」售價85元，「草莓厚奶」大杯價80元、中杯60元。圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish全新力推讓人少女心爆發的草莓飲品，兩款皆採用人氣大湖草莓，「草莓芝芝」以草莓冰沙為基底，搭配新鮮果肉，上層浮著濃郁芝士奶蓋，鹹甜組合超過癮。而「草莓厚奶」強調每杯至少放入半杯草莓，加入特調厚奶，製成療癒級新品，即日起門市還特別推出限量版聖誕杯，讓大家喝飲料從裡到外都超應景。另外，12/31至明年1/2期間凡至門市點購Mr.Wishｘ吉爾德利巧克力系列，任選「橙果巧克力」、「香濃巧克力」即享第2杯半價，巧克力控記得把握時機開喝。

「黑糖薑茶」售價45元，「薑汁紅茶」與「薑汁撞奶」售價為50元，熱飲限定、甜度可隨喜好調整。圖／萬波島嶼紅茶提供
「黑糖薑茶」售價45元，「薑汁紅茶」與「薑汁撞奶」售價為50元，熱飲限定、甜度可隨喜好調整。圖／萬波島嶼紅茶提供

而趁著冷天氣，創意手搖茶品牌萬波特別於12/21起推出3款薑汁熱飲，嚴選老薑親自熬煮成薑汁，結合經典手搖風味延伸出「黑糖薑茶」、「薑汁紅茶」、「薑汁撞奶」。其中帶點微辣的「黑糖薑茶」有了黑糖甜味加持，整體順口不膩；「薑汁紅茶」將招牌島嶼紅茶完美融合薑汁，些許辛辣與紅茶香氣調和，喝起來口感豐富；而「薑汁撞奶」則是強調醇厚的奶香滋味，與薑汁的巧妙組合有望成為人氣款，老少鹹宜，冬天來一杯最合適。

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