快訊

陳時中盼俄舞團住福華飯店隔離 北市府：應赴集中檢疫所

法國總統馬克宏確診新冠肺炎 將隔離7天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

終於等到了！麻古茶坊「翡翠柳橙」買一送一，限時5天開喝

聯合新聞網 / 陳信儒
麻古茶坊「翡翠柳橙」。 圖／麻古茶坊
麻古茶坊「翡翠柳橙」。 圖／麻古茶坊

終於等到了！手搖飲品牌「麻古茶坊」曾被票選為最受歡迎手搖飲品牌NO.1，人氣品項之一芝芝系列更是受到各界推崇，這回總算祭出經典品項「翡翠柳橙」買一送一優惠，只有5天錯過就要等明年囉！

適逢柑橘產季，為了鼓勵民眾支持國產柳橙，麻古茶坊此次與農糧署合作挺農民推買一送一優惠，活動將於12/18開跑，凡到店購買杯裝翡翠柳橙，出示麻古茶坊臉書貼文畫面，即可享有經典品項翡翠柳橙買一送一的好康，每人限購兩組，活動只到12/22。

翡翠柳橙取用茶味滿分翡翠綠茶，經5次新鮮茉莉花烘薰，較茉香綠更多薰香，茶香縈繞在喉間，搭配臺灣在地柳橙的酸甜滋味，是麻古茶坊冬季期間必喝品項之一。

凡到店消費出示此圖即可享有「翡翠柳橙」買一送一優惠，活動只到12/22。 圖／麻古茶坊
凡到店消費出示此圖即可享有「翡翠柳橙」買一送一優惠，活動只到12/22。 圖／麻古茶坊

麻古茶坊「翡翠柳橙」買一送一活動

時間：12/18～12/22 

內容：到實體門市購買杯裝翡翠柳橙，出示麻古茶坊臉書貼文畫面，予門市確認即享翡翠柳橙買一送一優惠。

＊每人限購兩組，本活動限來店消費購買，優惠之產品須於購買同時領取。

相關新聞

終於等到了！麻古茶坊「翡翠柳橙」買一送一，限時5天開喝

終於等到了！手搖飲品牌「麻古茶坊」曾被票選為最受歡迎手搖飲品牌NO.1，人氣品項之一芝芝系列更是受到各界推崇，這回總算祭出經典品項「翡翠柳橙」買一送一優惠，只有5天錯過就要等明年囉！

7-11「芋香霜淇淋」淺紫好夢幻！加碼全家「鐵觀音口味」回歸快閃2支59元

吃冰才不是夏天的專利！2大超商巨頭7-ELEVEN和全家便利商店，趁著12月各自帶著人氣霜淇淋口味回歸，不論是吸睛視覺的芋頭風味，還是經典鐵觀音口味，銅板價開吃最幸福！ 7-ELEVEN「芋香霜

一杯就飽！COMEBUY麥香紅茶「粉條免費加」　咀嚼控加料吃起來

連鎖手搖品牌「COMEBUY」冬季帶著五年前推出的古早味粉條回歸啦！COMEBUY本次開放免費加料好康，即日起至2021/01/31，點購品牌特調麥香紅茶，可選擇「Q彈粉條」免費加料，麥香滋味加上粉條

「貓咪生吐司」插旗高雄！加碼推「奶酥、花生巧克力」獨家口味，只賣45天貓奴必衝

高雄的朋友準備好排隊了！日本超萌「Neko Neko Shokupan貓咪生吐司」今年9月登陸台灣就萌翻不少吃貨，繼板橋快閃店後，這回再推快閃店直搗南台灣高雄，還祭出2款高雄限定款口味，消息一出讓不少北部朋友超羨慕！

草莓鬆餅＋草莓生乳捲！福岡第一鬆餅新推「草莓套餐」

在草莓的季節中，來自日本福岡的甜品店「Café del SOL」特別推出冬季限定的「草莓套餐」，將草莓同時結合「鬆餅」與...

哈根達斯「單球冰淇淋買1送1」6天限定！3大聖誕優惠即日可領取

年底終於等到了哈根達斯買一送一！冰控人氣必吃「哈根達斯（Haagen-Dazs）」今（15）日宣佈祭出「榛愛聖誕饗宴」聖誕優惠，即日起完成簡單步驟，即可輕鬆獲得外帶「單球冰淇淋買一送一」優惠，活動另有

CoCo「買一送一、免費加料」連11日天天抽！5款聖誕優惠開喝到年底

手搖控的聖誕禮物提前送到啦！配合即將到來的聖誕節，CoCo即日起推出長達11天的優惠，只要動動手指參加線上拉霸活動，就能輕鬆獲得五款優惠之一，當中大家最愛的莫過於同品項「買一送一」、「第二杯半價」、「

年底前免費吃！黑浮咖啡「大湖草莓十勝生乳鬆餅」登場　草莓冰沙歐蕾同步上市

草莓鐵粉又有新寵囉！以冰淇淋麻糬鬆餅虜獲不少甜點控芳心的「黑浮咖啡」，今年冬季特別聯手日本北海道「四葉乳業」，結合十勝四葉鮮乳打造三款升級版草莓新品，其中「草莓戀人北海道生乳麻糬鬆餅」即日起更祭出長達

路易莎「6款頂級飲品」連22天年終優惠！抹茶界LV全新「金天閣抹茶甜點」要吃

連鎖平價咖啡品牌「路易莎」今年攜手日本茶匠森田治秀，期間限定打造「京都宇治100%一番抹茶」、「大臣賞冠軍茶匠焙茶／煎茶」系列，多款品項備受忠實粉絲喜愛。如今為歡慶京都宇治茶品將於明（2021）年正式

冬季滋補系手搖！春陽茶事「桂圓紅棗鮮奶」新登場，免費喝方法要筆記

12月天氣逐漸變冷的時機，在芋頭、草莓飲品陸續登場的冬季，主打復刻古早味的「春陽茶事」反其道而行，獨自走養生路線，新推「桂圓紅棗茶、桂圓紅棗鮮奶」。若搭配悠遊卡公司推出的電子支付錢包「悠遊付」，新用戶

春水堂草莓珍奶回歸！爆夯款「草莓奶霜珍珠茉奶」期間限定開賣

在各式草莓系列甜點、手搖陸續登場的時機，主打研發全球首杯珍珠奶茶的「春水堂」，12月也配合草莓季，帶著超人氣「草莓奶霜珍珠茉奶」重磅回歸啦！這款結合國民飲品及冬季最夯鮮果的草莓珍奶，為許多忠實粉絲心目

「芒果冰」創始店ICE MONSTER永康總店 年底熄燈

CNN評選全球十大甜點，也是台北永康街芒果冰始祖的ICE MONSTER，去年才在媒體報導下「強勢回歸台北永康商圈」，今...

熱門新聞

滷肉飯加10元飯！男一揭餐盒傻眼 網神回「每口都是淚」

7-11「芋香霜淇淋」淺紫好夢幻！加碼全家「鐵觀音口味」回歸快閃2支59元

7-11「冬至湯圓3霸主」出爐！湯圓限時特價2件8折、3件75折

cama café傳4店歇業！總部：商圈移轉 今年展店40家

學生6折！頂呱呱推學生套餐　摩斯「龍虎石斑堡」上桌

主餐半價、點數加倍送！「金子半之助」首度插旗台南

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。