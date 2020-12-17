終於等到了！麻古茶坊「翡翠柳橙」買一送一，限時5天開喝

終於等到了！手搖飲品牌「麻古茶坊」曾被票選為最受歡迎手搖飲品牌NO.1，人氣品項之一芝芝系列更是受到各界推崇，這回總算祭出經典品項「翡翠柳橙」買一送一優惠，只有5天錯過就要等明年囉！

適逢柑橘產季，為了鼓勵民眾支持國產柳橙，麻古茶坊此次與農糧署合作挺農民推買一送一優惠，活動將於12/18開跑，凡到店購買杯裝翡翠柳橙，出示麻古茶坊臉書貼文畫面，即可享有經典品項翡翠柳橙買一送一的好康，每人限購兩組，活動只到12/22。

翡翠柳橙取用茶味滿分翡翠綠茶，經5次新鮮茉莉花烘薰，較茉香綠更多薰香，茶香縈繞在喉間，搭配臺灣在地柳橙的酸甜滋味，是麻古茶坊冬季期間必喝品項之一。 凡到店消費出示此圖即可享有「翡翠柳橙」買一送一優惠，活動只到12/22。 圖／麻古茶坊

麻古茶坊「翡翠柳橙」買一送一活動

時間：12/18～12/22

內容：到實體門市購買杯裝翡翠柳橙，出示麻古茶坊臉書貼文畫面，予門市確認即享翡翠柳橙買一送一優惠。

＊每人限購兩組，本活動限來店消費購買，優惠之產品須於購買同時領取。