一杯就飽！COMEBUY麥香紅茶「粉條免費加」　咀嚼控加料吃起來

連鎖手搖品牌「COMEBUY」冬季帶著五年前推出的古早味粉條回歸啦！COMEBUY本次開放免費加料好康，即日起至2021/01/31，點購品牌特調麥香紅茶，可選擇「Q彈粉條」免費加料，麥香滋味加上粉條滑溜的口感，準備刷新飽足系飲品新清單。

圖／COMEBUY提供

COMEBUY耶誕期間推出經典風味的「麥香紅茶」，每杯35元還能「免費」加粉條，升級成獨特「粉條麥香紅茶」，一杯就喝得滿足。COMEBUY標榜領軍讓刨冰、甜品人氣配料「粉條」走進手搖界，備受好評的粉條主打用健康蔗糖蜜漬，吃起來更加滑順有嚼勁，這次加上麥香紅茶的茶湯，可謂甜蜜新組合。此外，奶茶控也有「麥香奶茶」選項，每杯50元銅板價，若加料粉條則需要加價10元。

圖／COMEBUY提供

另外，COMEBUY也推出「海神甜蜜傳情杯」，讓含蓄的手搖控可以將平常說不出口的話寫在杯上，用飲料代為轉達心意。而東區的上班族下班後也可到「忠孝SOGO」或「東區地下街台北門市」搶喝獨家優惠，即日起至2021/01/20，價值55元的「雙Q奶茶」、50元「蘋果冰茶」用特價39元就能喝得到囉！

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