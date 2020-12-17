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7-11「芋香霜淇淋」淺紫好夢幻！加碼全家「鐵觀音口味」回歸快閃2支59元
吃冰才不是夏天的專利！2大超商巨頭7-ELEVEN和全家便利商店，趁著12月各自帶著人氣霜淇淋口味回歸，不論是吸睛視覺的芋頭風味，還是經典鐵觀音口味，銅板價開吃最幸福！
7-ELEVEN「芋香霜淇淋」嚴選台灣國產芋頭製成，淺紫色系十分夢幻，去年甫一登場就吸引大批芋頭控嚐鮮，成為洗版社群的主人公。這款「芋香霜淇淋」香氣四溢，還有另一款「綜合芋香霜淇淋」搭配香草口味，吃起來更為不膩口，每支49元太欠吃。不過提醒大家兩款限定品項販售至2021/01/12，加上7-ELEVEN並非所有門市設有霜淇淋機，出發前記得先搜尋鄰近的販售門市。
而作為霜淇淋聖地的全家便利商店，每每推出的口味都備受好評。全家這次選擇帶著網友人氣前三「鐵觀音霜淇淋」重磅回歸，採用南投知名鐵觀音茶葉製成，濃郁茶香加上冰淇淋奶味堪稱神組合。「鐵觀音霜淇淋」將於12/20起於全台全家上市，每支售價39元，但
開賣首三日開放APP會員限定的快閃優惠，截至12/22可享「2支59元」促銷價，冰品控必吃！
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