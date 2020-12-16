「貓咪生吐司」插旗高雄！加碼推「奶酥、花生巧克力」獨家口味，只賣45天貓奴必衝

高雄的朋友準備好排隊了！日本超萌「Neko Neko Shokupan貓咪生吐司」今年9月登陸台灣就萌翻不少吃貨，繼板橋快閃店後，這回再推快閃店直搗南台灣高雄，還祭出2款高雄限定款口味，消息一出讓不少北部朋友超羨慕！ Neko Neko Shokupan貓咪生吐司將於12/18快閃高雄45天。 圖／Neko Neko Shokupan貓咪生吐司

Neko Neko Shokupan貓咪生吐司隸屬於日本烘焙品牌Heart Bread ANTIQUE旗下，在日本東京、崎玉等地均有分店。招牌商品「貓咪生吐司」強調不加一滴水，使用100%北海道鮮奶製作，吐司口感柔軟Ｑ彈又帶有香氣，在台日都有廣大粉絲。

Neko Neko Shokupan貓咪生吐司巡迴台灣不間斷，繼上月推出的板橋快閃店後，這回帶著超萌貓咪生吐司與6款超夯果醬南下高雄，將於12/18在高雄漢神巨蛋打造南部首家快閃門市。貓咪生吐司此次南下還準備了高雄限定的現烤貓咪吐司，包括香濃奶酥與花生巧克力2種獨家口味，非常適合螞蟻人享用，這款好吃又好拍的生吐司想必也將席捲高雄。 Neko Neko Shokupan貓咪生吐司於耶誕節前夕推出「草莓斑紋貓咪吐司」新口味廣受好評。 圖／Neko Neko Shokupan貓咪生吐司

「Neko Neko Shokupan貓咪生吐司」高雄快閃店資訊

快閃時間：12/18(五）～01/31（日）

快閃地址：高雄市左營區博愛路二路777號(漢神巨蛋購物廣場 B1 JASON’s超市旁 )

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