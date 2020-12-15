哈根達斯「單球冰淇淋買1送1」6天限定！3大聖誕優惠即日可領取

年底終於等到了哈根達斯買一送一！冰控人氣必吃「哈根達斯（Haagen-Dazs）」今（15）日宣佈祭出「榛愛聖誕饗宴」聖誕優惠，即日起完成簡單步驟，即可輕鬆獲得外帶「單球冰淇淋買一送一」優惠，活動另有「淇巧巴菲」199元優惠價、「冰淇淋巧克力鍋」88折優惠，三大優惠人人都能自由領取，不開吃太可惜啦！

圖／哈根達斯台灣IG

哈根達斯年末新推聖誕優惠，即日起至12/25當天，凡按讚指定臉書貼文並留言標註兩位好友，即可立馬在Messenger收到獨家優惠。其中最值得注意的絕對是買一送一好康，12/18至12/20、12/25至12/27期間到全台哈根達斯門市出示兌換券畫面，到店購買外帶單球冰淇淋，即可用一球的價格吃兩球。冰淇淋口味不限，以門市供應為準，但活動無法與其他優惠合併使用。

圖／哈根達斯臉書專頁

此外，優惠還有199元吃下午茶甜點「淇巧巴菲」、超狂冬季新品「Say "Cheese"冰淇淋巧克力鍋」下殺88折，憑券截至2021年1/17皆可兌換。而完成上述步驟的粉絲還有機會獲得Say Cheese巧克力鍋體驗券，抽獎名單將於12/29公佈。另外，官方網站也有會員指定活動，凡加入LINE官方好友綁定會員，首次消費滿150元以上，即可免費獲得「單球冰淇淋」兌換券乙張，粉絲們走起！

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