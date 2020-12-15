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CoCo「買一送一、免費加料」連11日天天抽！5款聖誕優惠開喝到年底

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

手搖控的聖誕禮物提前送到啦！配合即將到來的聖誕節，CoCo即日起推出長達11天的優惠，只要動動手指參加線上拉霸活動，就能輕鬆獲得五款優惠之一，當中大家最愛的莫過於同品項「買一送一」、「第二杯半價」、「免費加料乙份」等。這款獲得有玩必有獎、天天都能抽，大家現在就能開玩囉！

圖／CoCo都可提供
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繼之前的萬聖節刮刮樂優惠，CoCo因應聖誕佳節再度祭出抽獎優惠，只要到指定頁面玩聖誕拉霸，就能免費抽「同品項買一送一」、「同品項第二杯半價」、「買88元折20元」、「現折10元」或「免費加料乙份」，不論和好友分享還是獨享，省錢喝飲料就是幸福！

圖／活動頁面截圖
圖／活動頁面截圖

CoCo聖誕拉霸活動這次好康橫跨店內全品項，不僅有經典飲品，人氣「QQ系列」、「鹿兒島烤茶系列」及冬季限定「紅豆烤奶茶、紅豆鮮奶烤茶」皆同步參與活動，讓粉絲甜蜜喝一波暖心飲品。提醒大家優惠活動僅限到店外帶，不適用於外送服務，所有優惠無法併用。

CoCo聖誕樂拉霸

活動期間：即日起至12/25 (可兌換至12/31)

活動方式：點擊活動頁，完整簡單步驟拉霸試手氣，出示圖片即可享有「同品項買一送一」、「同品項第二杯半價」、「買88元折20元」、「現折10元」或「免費加料1份」。

注意事項：台大小福樓、南港展覽館、遠雄汐止、捷運北車、環球板橋、桃捷A12、內壢家樂福、文心秀泰、清境小瑞士、台南南紡、高雄夢時代、高雄草衙道、高雄悦誠不配合此活動。

圖／活動頁面截圖
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