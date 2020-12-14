年底前免費吃！黑浮咖啡「大湖草莓十勝生乳鬆餅」登場　草莓冰沙歐蕾同步上市

草莓鐵粉又有新寵囉！以冰淇淋麻糬鬆餅虜獲不少甜點控芳心的「黑浮咖啡」，今年冬季特別聯手日本北海道「四葉乳業」，結合十勝四葉鮮乳打造三款升級版草莓新品，其中「草莓戀人北海道生乳麻糬鬆餅」即日起更祭出長達18天的免費吃優惠，粉絲快揪團開吃！

圖／黑浮咖啡提供

黑浮咖啡本次嚴選北海道十勝四葉鮮乳打成的奶霜，搭配大湖草莓，新推三款當季草莓甜點，即日起於全台門市上市。主打的「草莓戀人北海道生乳麻糬鬆餅」除了有人氣白玉麻糬鬆餅，上方還有草莓冰淇淋，並擺滿了草莓切片，淋上手工熬煮的草莓醬，最後用極濃北海道十勝生乳卡士達點綴，碰撞出最新香甜滋味。即日起至12/31為止，只要於活動時間內加入黑浮Line好友，凡到店內用消費滿1299元，即可免費享用最新款夢幻鬆餅乙份！

圖／黑浮咖啡提供

除了甜點，黑浮咖啡也同步祭出兩款草莓飲品。酸甜風味「果肉草莓十勝優格冰沙」基底為新鮮草莓製成的果醬，調入北海道十勝乳霜和優格，再撒上大湖草莓，完成粉嫩視覺。而「雪濃草莓十勝奶霜歐蕾」則選用大湖草莓結合牛奶，中間放滿作為靈魂主角的十勝鮮乳奶霜，最後鋪上草莓鮮果丁和自製草莓醬，不僅有濃郁口感，吸睛外表更是打卡必備。

圖／黑浮咖啡提供

即日起至2021/2/28，不限內用外帶，凡點選任一主餐，即可用99元升級任一杯草莓狂熱季飲品；單筆消費滿799元則享草莓鬆餅199元加購價。另外，若內用點購鬆餅搭草莓系列新品，則能以359元吃到全新下午茶組合，用療癒系甜食犒賞自己！

黑浮咖啡 草莓狂熱季

鬆餅免費吃活動：即日起至12/31，活動時間內加入黑浮Line好友，內用消費滿額1299元，免費贈「草莓戀人北海道生乳麻糬鬆餅」乙份。台北信義ATT店加購活動價格：2021/2/28前點選任一主餐，升級草莓狂熱季飲品加119元；單筆消費滿999元可用199加購草莓鬆餅新品；點購鬆餅搭草莓系列飲品享369元組合價

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