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路易莎「6款頂級飲品」連22天年終優惠！抹茶界LV全新「金天閣抹茶甜點」要吃
連鎖平價咖啡品牌「路易莎」今年攜手日本茶匠森田治秀，期間限定打造「京都宇治100%一番抹茶」、「大臣賞冠軍茶匠焙茶／煎茶」系列，多款品項備受忠實粉絲喜愛。如今為歡慶京都宇治茶品將於明（2021）年正式登上門市常態菜單，路易莎宣佈即日起推出優惠，截至明年1/4都能用特價品嚐6款指定品項，包含45折開喝抹茶鮮奶、大臣賞冠軍茶匠茶品45元起，抹茶控先準備就緒！
路易莎即日起至明年1/4推出長達22天的年終暖心促銷，開放「100%一番抹茶」系列優惠，包含原價80元的「100%一番抹茶鮮奶」只要50元、原價100元的「100%一番抹茶咖啡拿鐵」75元，而百元的「100%一番特濃抹茶鮮奶」下殺至55元，相當於用45折優惠，就能體驗主打最高級品質的新茶「一番茶」香韻。此外，「大臣賞冠軍茶匠系列」中的焙茶和煎茶原價祭出暖心價45，現省25元，而原價80元的焙茶鮮奶茶50銅板價喝得到。
除了頂級茶品能優惠價開喝，路易莎也配合冬季推出抹茶界LV「金天閣抹茶」的最新甜點。繼人氣金天閣抹茶脆皮泡芙、金天閣抹茶提拉米蘇，本回全新「蒸心金天閣抹茶紅豆玉」將暖胃的熱甜湯「日式抹茶白玉紅豆湯」與金天閣抹茶結合成濃郁款杯子蛋糕。甜中帶苦的金天閣抹茶抱著綿密的萬丹紅豆粒，還吃得到Q彈的白玉麻糬，加熱後的多層次口感準備挑戰抹茶控新寵地位。
而路易莎也同步新推「白蘭地生巧克力蛋糕」、限定門市才有的「黑森林波士頓派」甜食，活動期間到店憑黑卡點購「任一冷藏蛋糕+任一飲品」，即享蛋糕9折優惠，不論你是甜點控、抹茶迷都能趁機會嚐鮮去！
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