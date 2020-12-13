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冬季滋補系手搖！春陽茶事「桂圓紅棗鮮奶」新登場，免費喝方法要筆記

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／春陽茶事提供
圖／春陽茶事提供

12月天氣逐漸變冷的時機，在芋頭、草莓飲品陸續登場的冬季，主打復刻古早味的「春陽茶事」反其道而行，獨自走養生路線，新推「桂圓紅棗茶、桂圓紅棗鮮奶」。若搭配悠遊卡公司推出的電子支付錢包「悠遊付」，新用戶首筆交易最高還能獲得50元儲值回饋金，等於新品「桂圓紅棗茶」免費喝！

桂圓紅棗茶中杯售價50元、桂圓紅棗鮮奶中杯60元。圖／春陽茶事提供
桂圓紅棗茶中杯售價50元、桂圓紅棗鮮奶中杯60元。圖／春陽茶事提供

春陽茶事「桂圓紅棗系列」嚴選產地直送的台南東山柴燒桂圓，採用龍眼木細火焙燻果乾，加入紅棗一同慢火熬煮成茶湯，香醇甜蜜之餘還能吃得到果肉本體。除了熱甜品經典的桂圓紅棗茶，本回春陽茶事還調入小農鮮奶，打造味道更加醇厚的滋補飲品「桂圓紅棗鮮奶」，潤喉養顏功效更升級。

悠遊付新用戶活動期間成功交易可享最高50元回饋。悠遊付金額若為40元，回饋金即為40元；若交易金額為60元，回饋金為50元。限量1萬份，送完為止。圖／悠遊卡公司官網
悠遊付新用戶活動期間成功交易可享最高50元回饋。悠遊付金額若為40元，回饋金即為40元；若交易金額為60元，回饋金為50元。限量1萬份，送完為止。圖／悠遊卡公司官網

桂圓紅棗茶中杯售價50元、桂圓紅棗鮮奶中杯60元，12/14起於全台春陽茶事門市同步上市。值得一提的是，春陽茶事也與悠遊付聯手推出優惠活動，即日起至2021/1/31為止，凡於活動期間首次下載並成功註冊悠遊付，於春陽茶事以悠遊付交易成功，在春陽茶事消費的第一筆交易，最高可享50元回饋金至悠遊付錢包。若已是悠遊付的用戶，在春陽茶事消費亦可獲得該筆交易10%儲值回饋金，每戶回饋上限100元，小資手搖控走起開喝囉！

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