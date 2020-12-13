春水堂草莓珍奶回歸！爆夯款「草莓奶霜珍珠茉奶」期間限定開賣

在各式草莓系列甜點、手搖陸續登場的時機，主打研發全球首杯珍珠奶茶的「春水堂」，12月也配合草莓季，帶著超人氣「草莓奶霜珍珠茉奶」重磅回歸啦！這款結合國民飲品及冬季最夯鮮果的草莓珍奶，為許多忠實粉絲心目中的夢幻逸品，往年甫一推出就引爆草莓控排隊熱潮，今年官方消息一出，也立馬引起網友標註身邊親朋好友，表示躍躍一試。

記者陳睿中／攝影

「春水堂」飲品中以珍珠奶茶最為經典及暢銷，「草莓奶霜珍珠茉奶」吸睛的粉紅色視覺由鮮採草莓及翡翠綠茶打造，除了外觀撩撥少女心，帶點茉莉香的香甜風味也備受喜愛。獨特奶茶基底加入招牌Q彈珍珠，最後以純白奶霜及些許草莓切片點綴，準備挑戰草莓界最強霸主稱號。

「草莓奶霜珍珠茉奶」12/15起正式於全台門市上市，北桃竹區每杯145元、中南區則為135元，適合兩人一起分食嚐鮮，截至2021/1/31皆有機會品嚐期間限定滋味。

延伸閱讀：

．草莓控買一送一開喝！鶴茶樓新品「贅沢草莓牛乳」粉嫩冰沙＋復古玻璃瓶可愛爆擊

．草莓控會失心瘋！大苑子「18顆鑽石級草莓冰沙」回歸，冬季草莓霜淇淋、聖代必吃