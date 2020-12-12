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草莓控買一送一開喝！鶴茶樓新品「贅沢草莓牛乳」粉嫩冰沙＋復古玻璃瓶可愛爆擊

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
「贅沢草莓牛乳」選用的每顆進口草莓，皆標榜經由高科技冷凍保存技術，完整封存新鮮風味。圖／鶴茶樓提供
「贅沢草莓牛乳」選用的每顆進口草莓，皆標榜經由高科技冷凍保存技術，完整封存新鮮風味。圖／鶴茶樓提供

草莓系列為各大甜點、飲品的冬季人氣寵兒，手搖品牌「鶴茶樓」本次選擇以全新「贅沢草莓牛乳」出擊，並於12/18首賣日推出「買一送一」好康，草莓控可要記得把握主場！

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

「鶴茶樓」即將於12/18新推草莓季限定飲品「贅沢草莓牛乳」，嚴選進口草莓，冰沙本體由一顆顆新鮮草莓加入鮮乳打製而成，強調不添加任何一滴水，讓喜愛草莓飲品的粉絲能體驗真材實料的草莓牛乳風味。新品還會加入店內招牌配料「鶴頂紅茶凍」，為綿密冰沙增添爽口的口感。

有別於熟悉的手搖包裝，「贅沢草莓牛乳」特別採用懷舊風的牛奶玻璃瓶，讓大家重溫童年時期玻璃罐裝牛奶的回憶，再加上夢幻粉色冰沙，順勢成了打卡新選項。「贅沢草莓牛乳」每瓶售價65元，12/18上市當天開放「買一送一」優惠，凡購買新品乙瓶，即贈中杯原茶類任一款一杯，一人獨享都毫無負擔！

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