酒與奶昔的最強聯名！摩斯 X 獺祭推「獺祭奶昔」年底登場，甘酒基底清爽必喝

雖然說摩斯是很普遍的速食餐廳，隨處唾手可得，不過每次推出聯名總是會讓消費者蜂擁而上。這回日本摩斯推出號稱最強聯名的「獺祭奶昔」，以獺祭甘酒作為基底融合香草奶昔，喝起來有特別的清酒香氣，也因為不含任何酒精成分，大小皆宜，相信2020年12月26日推出時，勢必會造成日本消費者搶購嚐鮮！

也許有些台灣民眾對於「獺祭DASSAI」這款清酒品牌有點陌生，不過它是日本山口縣的酒廠「旭酒造株式會社」旗下，有著「最強清酒」美譽的品牌之一。而獺祭甘酒是採用山田錦的等外米，也因為在發酵過程有著特殊物質，所以喝起來特別輕甜，同時因為含有米麴成分，有助於消化喔。

這回推出的「獺祭奶昔」預計將於20202年12月26日於日本全國摩斯正式推出，預定2021年2月會結束聯名活動，並分為M與S的尺寸，M尺寸售價為399日圓、S尺寸則為334日圓（以上不含稅），值得注意的是，此次聯名活動僅限單品販售喔，不會搭載任何套餐。另外，雖然是疫情期間難以出國，不過若是有台灣民眾有機會在這段期間至日本出差，務必要喝看看喔，千萬不要錯過！

圖／翻攝自Fashion Press/獺祭官網

日本摩斯X獺祭DASSAI聯名「獺祭奶昔」

商品名稱：まぜるシェイク 獺祭-DASSAI-

活動時間：預定2020年12月26日至2021年2月

店家：日本全國摩斯漢堡

價格：S尺寸 334日圓；M尺寸 399日圓（以上皆不含稅）

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