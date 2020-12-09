質感系芋頭手搖！萬波人氣「紫米芋芋椰奶、蜜芋頭珍奶」重磅回歸

入冬之後，各大飲料品牌陸續以芋頭為主軸推出系列限定新品，主打創意古早味手搖的「萬波島嶼紅茶」也乘勝追擊，預計12/10起祭出三款芋頭手搖。除了有暢銷品項「紫米芋芋椰奶」，歷年曾推出的「芋頭鮮奶」以及「蜜芋頭珍珠鮮奶」也將同步回歸，讓芋頭控喝得滿足，還能打卡蒐集美照。

圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波本次一口氣力推三款芋頭特飲，以南洋甜點摩摩喳喳為基礎延伸打造的「紫米芋芋椰奶」，嚴選本土香甜芋頭製成芋泥，加入鮮奶、椰漿，調配出香氣四溢的基底。加上紫米、萬波招牌小芋圓、波霸，超狂配料攻佔咀嚼界手搖的地位，漸層外表更是讓手搖質感大升級。

圖／萬波島嶼紅茶提供

此外，萬波今年特別推出草創期一代芋頭飲品「蜜芋頭珍珠鮮奶」，香濃滋味搭配Q彈波霸，讓新舊粉絲都能一併重溫。而喜歡經典芋頭鮮奶的人也可選擇「芋頭鮮奶」，醇厚的風味帶點芋頭顆粒口感超夠味。另外，萬波也預告12/21將有另一波冬季品項上市，透露配合冬至推出薑汁系列，大家等待的同時可以先嚐鮮外觀唯美的芋頭系列，讓12月的嘴巴不寂寞。

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