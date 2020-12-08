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鹿角巷「酪梨優格、草莓冰沙奶蓋」聖誕手搖上市　加碼南西店開幕買1送1

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／鹿角巷提供
圖／鹿角巷提供

手搖迷們優惠活動快碼起來！鹿角巷因應聖誕節即將於12/9推出以冬季限定草莓、健身夯品酪梨為主的應景飲品，除了上市期間開放一連串優惠，即日起已插旗中山誠品生活的品牌也將祭出買一送一好康，趕快卡好時間開喝！

聖誕特飲：「雪莓鹿鹿」、「酪梨優格」

鹿角巷本次於12/9新推「雪莓鹿鹿」、「酪梨優格」，不僅有人氣不敗的水果草莓加持，還找來健康的酪梨，打造出聖誕經典紅綠配色系，讓飲料控嚐鮮還能拍爆。「雪莓鹿鹿」以青茶為基底加入草莓製成冰沙，上方鋪上濃郁鹹奶蓋，多層次風味很療癒。「酪梨優格」則是酪梨優格冰沙加入淡奶油，每口吸得到Q茶凍，最後再撒上核桃果仁，酸甜本體瞬間升級成新滋味。

圖／鹿角巷提供
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「雪莓鹿鹿」售價80元、「酪梨優格」為109元，12/9起至12/13憑Line官方帳號優惠券，至全台門市（高雄瑞豐店除外）可享聖誕特飲現折5元。而截至2021/1/3為止若購買限定組合則享促銷價，例如「莓想到有奇蹟：2杯雪莓鹿鹿)」特價150元、「莓想到有幸福：1杯雪莓鹿鹿+1杯酪梨優格」180元、「日不酪的奇蹟：2杯酪梨優格)」218元。而趁著交換禮物盛行時期，鹿角巷也推出萌度指數超高的「鹿爸比耶誕驚喜禮袋」，內含鹿爸比絨毛玩偶加質感環保杯，送禮自用兩相宜。

圖／鹿角巷提供
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此外，12/9至明年1/3期間凡於台北信義ATT店、新竹光復店訂購任意15組聖誕組合（30杯以上），即享95折優惠，再加贈辣炒年糕乙份，到店或外送皆可，適合想要揪團開趴的人。

圖／鹿角巷提供
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首度進駐誠品生活南西館：限時買一送一優惠

圖／鹿角巷提供
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除了耶誕系列，鹿角巷也正式插旗誠品生活南西館，讓中山區民眾或上班族更方便就能喝得到。台北南西店門市即日起至12/9試營運階段開放「飲品全品項9折」、原價75元的「辣炒年糕」49元加購價。而最令人期待的還有開幕首兩日的「指定飲品買一送一」，12/10品項為台灣獨家熱銷款「青檸芭樂」，12/11當天則享「雪絨彼岸紅茶、雪絨十里烏龍」，每日限量100組、每人限購1組，每日10:30準時發放號碼牌，粉絲可以先筆記起來開喝囉！

圖／鹿角巷提供
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值得一提的是，南西店為與歐洲同步的新店型，整體主打極簡白色調，點單方式也獨步採取「自由組合你的理想喝法」模式，可先選擇奶茶、拿鐵加雪絨等喝法，再挑選茶葉口味，還可隨喜好加料，親自打造合心意的專屬手搖。

台北南西店門市
地址：台北市中山區南京西路14號1F (L141櫃 側邊廊道TOGO區)
營業時間：週日至週四11:00-22:00、週五六11:00-22:30

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