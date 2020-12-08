聽新聞
test
0:00 / 0:00
主機加倍乖乖！7-11聯名金格推出「長崎乖乖」，憑包裝再送「蜂蜜長崎蛋糕」
知名零嘴品牌乖乖與金格「長崎蛋糕」首度聯名推出「長崎乖乖」零食包，採用諧音的創意吸引消費者光顧消費，買長崎乖乖，電腦主機就會「長期乖乖」！日前只要憑此款包裝，至金格門市消費（不限金額）並加入LINE官方好友，即可免費獲贈「單片長崎蛋糕」一份喔！
過去當主機死當或是剛寫好的Code，因為主機沒反應導致努力都行雲流水般消逝殆盡，這時候絕對是許多工程師、設計師甚至是剪輯師的最深處的痛，因此坊間都會把「乖乖」零食包放在主機旁，祈求一切順利不要出事，因此這次的長崎乖乖，一推出就造成網友的熱烈討論，希望能買來為主機加持穩定性。
除此之外，這次的聯名款其味道與香氣也搏得好評，每一口都彷彿吃到海綿蛋糕入口即化的綿密口感，不過吃完請務必保留包裝，只要即日起到2021年3月31日，憑「長崎乖乖」的包裝，至金格全台門市不限金額消費與加入LINE好友，就可以兌換單片「蜂蜜長崎蛋糕」一份，快揪團一起買乖乖囉！
最後金格也因應話題發燒，推出「會員限定GO購購」優惠活動，加入官方網站會員後，只要全館消費滿888元，即贈長崎乖乖一包，還有新客贈送100元購物金與生日百元好禮等，諸多好康，請查閱臉書粉專。
延伸閱讀：
．珍珠+芋圓+芋泥全包了！珍煮丹「燒仙草手搖」配料自由換、9折優惠到1月
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言