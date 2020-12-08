主機加倍乖乖！7-11聯名金格推出「長崎乖乖」，憑包裝再送「蜂蜜長崎蛋糕」

知名零嘴品牌乖乖與金格「長崎蛋糕」首度聯名推出「長崎乖乖」零食包，採用諧音的創意吸引消費者光顧消費，買長崎乖乖，電腦主機就會「長期乖乖」！日前只要憑此款包裝，至金格門市消費（不限金額）並加入LINE官方好友，即可免費獲贈「單片長崎蛋糕」一份喔！

過去當主機死當或是剛寫好的Code，因為主機沒反應導致努力都行雲流水般消逝殆盡，這時候絕對是許多工程師、設計師甚至是剪輯師的最深處的痛，因此坊間都會把「乖乖」零食包放在主機旁，祈求一切順利不要出事，因此這次的長崎乖乖，一推出就造成網友的熱烈討論，希望能買來為主機加持穩定性。

圖／金格臉書粉專

除此之外，這次的聯名款其味道與香氣也搏得好評，每一口都彷彿吃到海綿蛋糕入口即化的綿密口感，不過吃完請務必保留包裝，只要即日起到2021年3月31日，憑「長崎乖乖」的包裝，至金格全台門市不限金額消費與加入LINE好友，就可以兌換單片「蜂蜜長崎蛋糕」一份，快揪團一起買乖乖囉！

最後金格也因應話題發燒，推出「會員限定GO購購」優惠活動，加入官方網站會員後，只要全館消費滿888元，即贈長崎乖乖一包，還有新客贈送100元購物金與生日百元好禮等，諸多好康，請查閱臉書粉專。

圖／金格臉書粉專

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