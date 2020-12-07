聖誕寶寶蛋糕太萌！法式PAUL「10款聖誕甜點」上市，吃國王派還能開運

源自法國的烘焙品牌PAUL Taiwan趁著耶誕月推出10款「聖誕限定甜點」，包含咕咕霍夫、莓果系列樹幹蛋糕、國王派、耶誕麵包，每種都是法國道地聖誕甜點，搭配爆萌的造型，令人捨不得吃下肚。而即日起凡購買指定品項，可享組合優惠價，最高現省120元甜點控要衝！

圖／PAUL Taiwan提供

PAUL Taiwan推出4款口味的「咕咕霍夫」，蛋糕本體由奶油、雞蛋、蜂蜜製成，外觀則神似法國小男孩所戴的圓邊帽。品項中最吸睛的莫過於「聖誕北鼻咕咕霍夫」，透過草莓與鮮奶油打造出可愛的聖誕寶寶，彷彿坐在咕咕霍夫上好療癒。另有酸甜風味的「香檸甜心」、口感相對豐富的「杏仁香緹」及「藍莓香緹」，即日起任選4入只要500元，「耶誕限定咕咕霍夫Party組合」送禮嚐鮮都超適合。

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PAUL延續法國傳統習俗，推出2款象徵好運的樹幹形狀蛋糕，「莓情捲心」吃得到鬆軟的蜂蜜海綿蛋糕，一刀切下莓果內餡讓人上癮；「莓果花園」的基底則為杏仁海綿蛋糕，上方鋪上荔枝慕斯及微酸的覆盆子餡，最後再放上草莓、藍莓、金箔點綴。

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而去年推出備受好評的PAUL國王派，採用千層派皮製成，外酥內軟，有蘋果、杏仁奶油口味，特別的是每份藏有開運小瓷偶，誰吃到就能擁有整年好運。另外，PAUL使用法國直送的布瑞歐麵糰揉捏出「聖尼古拉小人」與「耶誕魔法靴」，吃下據說能擊退小人，2020結束前快來蒐集2021年份的運氣吧！

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聖誕限定甜點 資訊

販售門市：仁愛店、信義店、內湖店、大葉高島屋店、林口三井店、巨城店咕咕霍夫售價：香檸甜心130元、杏仁香緹140元、藍莓香緹&聖誕北鼻155元、咕咕霍夫Party組(任選4入)500元樹幹蛋糕售價：莓果花園整份740元、單片245元；莓情捲心整份740元、單片185元其他品項售價：國王派整份700元、單片175元；聖尼古拉小人85元；耶誕魔法靴85元；耶誕麵包優惠組任選2入160元；任選3入240元；任選5入400元

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