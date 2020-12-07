珍珠+芋圓+芋泥全包了！珍煮丹「燒仙草手搖」配料自由換、9折優惠到1月

冷天來杯燒仙草手搖超方便！職人飲料品牌「珍煮丹」今年冬季帶著「用吸的燒仙草」回歸，新推兩款「咀嚼控燒仙草」、「芋頭控燒仙草」，想吃雙色芋圓、珍珠、芋泥統統一杯搞定，還可客製化更換喜歡的配料。而12/11起至1/11為止，凡擁有KLOOK會員即享新品系列9折優惠，飲料迷把握嚐鮮時機！

圖／珍煮丹提供

珍煮丹本回以暖胃的燒仙草為主打，經慢熬燉煮後製成濃郁溫潤的燒仙草液基底，再搭配多款靈魂配角，打造全新燒仙草品項。「咀嚼控燒仙草」專攻喜愛咀嚼口感的粉絲，除了豐富的配料，也能喝得到甘甜不膩口的仙草；「芋頭控燒仙草」一次擁有感受得到芋頭、地瓜顆粒感的雙色小芋圓，加上珍珠還有綿密紅豆粒及入口即化的芋泥，可謂人氣配料大集合，絕對是冬季限定療癒必喝。官方也同步開放手搖控更換偏愛的配料，讓大家在手搖店也能體驗古早味燒仙草選配料的樂趣。

兩款僅供熱飲，售價為60元，百貨門市則為65元。凡擁有KLOOK會員，12/11至1/11至珍煮丹全台門市購買燒仙草系列任一杯，即享單杯9折優惠，促銷小確幸超適合小資飲料控。

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