GODIVA新推濃郁級「黑芝麻霜淇淋、黑芝麻奶昔」　連28天第2杯半價先筆記

頂級巧克力品牌GODIVA販售的霜淇淋備受粉絲喜愛，而在買一送一快閃活動結束後，GODIVA即日起新推黑芝麻系列，將熟悉的黑芝麻香氣融入招牌巧克力霜淇淋、奶昔，打造令人欲罷不能的「黑芝麻黑巧克力霜淇淋、黑芝麻奶昔」，芝麻控先出發！

因應即將到來的冬至，GODIVA特別以湯圓經典芝麻口味為主軸，推出濃郁款「黑芝麻霜淇淋」，嚴選醇黑巧克力脆餅，濃郁的佐以巧克力脆，灰黑造型質感又好拍。喜歡豐富口感的人可不能別錯過「黑芝麻黑巧克力霜淇淋」，芝麻與黑巧克力的混搭組合，勢必為大家帶來翻倍味蕾享受。另一款「黑芝麻奶昔」則以焦糖粉混入黑芝麻粉，擠上療癒的奶油，主打不甜膩風味，有望成為甜品控新寵。

為歡慶新品上市，GODIVA加碼祭出Happy Hour優惠，即日起至2021/1/3每日下午2點至5點，凡到店購買黑芝麻奶昔，即享第二杯半價優惠。數量有限，售完為止。而早前在限定2天買一送一優惠日獲得兌換券的人，也可把握嚐鮮機會，免費兌換全新口味的「黑芝麻霜淇淋」喔！

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