快訊

南港分局10警爆「集體喝花酒」 全數記過、隊長調職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

GODIVA新推濃郁級「黑芝麻霜淇淋、黑芝麻奶昔」　連28天第2杯半價先筆記

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／GODIVA提供
圖／GODIVA提供

頂級巧克力品牌GODIVA販售的霜淇淋備受粉絲喜愛，而在買一送一快閃活動結束後，GODIVA即日起新推黑芝麻系列，將熟悉的黑芝麻香氣融入招牌巧克力霜淇淋、奶昔，打造令人欲罷不能的「黑芝麻黑巧克力霜淇淋、黑芝麻奶昔」，芝麻控先出發！

因應即將到來的冬至，GODIVA特別以湯圓經典芝麻口味為主軸，推出濃郁款「黑芝麻霜淇淋」，嚴選醇黑巧克力脆餅，濃郁的佐以巧克力脆，灰黑造型質感又好拍。喜歡豐富口感的人可不能別錯過「黑芝麻黑巧克力霜淇淋」，芝麻與黑巧克力的混搭組合，勢必為大家帶來翻倍味蕾享受。另一款「黑芝麻奶昔」則以焦糖粉混入黑芝麻粉，擠上療癒的奶油，主打不甜膩風味，有望成為甜品控新寵。

為歡慶新品上市，GODIVA加碼祭出Happy Hour優惠，即日起至2021/1/3每日下午2點至5點，凡到店購買黑芝麻奶昔，即享第二杯半價優惠。數量有限，售完為止。而早前在限定2天買一送一優惠日獲得兌換券的人，也可把握嚐鮮機會，免費兌換全新口味的「黑芝麻霜淇淋」喔！

延伸閱讀：

星巴克耶誕「小熊特調咖啡」買1送1喝法、全家咖啡買6送6！咖啡控限時開喝

草莓控會失心瘋！大苑子「18顆鑽石級草莓冰沙」回歸，冬季草莓霜淇淋、聖代必吃

巧克力 冰淇淋 冰品 甜點

相關新聞

嵜本生吐司搶進中山站商圈 三號店獨家限定「極起士」

「嵜本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店」台灣三號店跨出信義區，首度進軍百貨與巷弄文化盛行的捷運中山站商圈，...

聖誕寶寶蛋糕太萌！法式PAUL「10款聖誕甜點」上市，吃國王派還能開運

源自法國的烘焙品牌PAUL Taiwan趁著耶誕月推出10款「聖誕限定甜點」，包含咕咕霍夫、莓果系列樹幹蛋糕、國王派、耶誕麵包，每種都是法國道地聖誕甜點，搭配爆萌的造型，令人捨不得吃下肚。而即日起凡購

珍珠+芋圓+芋泥全包了！珍煮丹「燒仙草手搖」配料自由換、9折優惠到1月

冷天來杯燒仙草手搖超方便！職人飲料品牌「珍煮丹」今年冬季帶著「用吸的燒仙草」回歸，新推兩款「咀嚼控燒仙草」、「芋頭控燒仙草」，想吃雙色芋圓、珍珠、芋泥統統一杯搞定，還可客製化更換喜歡的配料。而12/1

GODIVA新推濃郁級「黑芝麻霜淇淋、黑芝麻奶昔」　連28天第2杯半價先筆記

頂級巧克力品牌GODIVA販售的霜淇淋備受粉絲喜愛，而在買一送一快閃活動結束後，GODIVA即日起新推黑芝麻系列，將熟悉的黑芝麻香氣融入招牌巧克力霜淇淋、奶昔，打造令人欲罷不能的「黑芝麻黑巧克力霜淇淋

草莓控會失心瘋！大苑子「18顆鑽石級草莓冰沙」回歸，冬季草莓霜淇淋、聖代必吃

草莓控尖叫！主打鮮果飲品的「大苑子」每季推出爆量版人氣手搖，像是今年夏季重磅推出的4倍愛文芒果冰沙就憑藉真材實料的份量引爆嘗鮮潮。如今因應冬季，大苑子除了11月新推首波草莓系列，這回也宣佈正式帶著鑽石

cama café耶誕驚喜「全品項85折」只有2天！濾掛、咖啡豆、週邊器具統統有優惠

會員快筆記！平價咖啡cama café近年來專注於會員經營，針對品牌會員將於12/11與12/18連續兩個周五推出「會員日」活動，凡是活動日當天於實體門市購買之飲品、濾掛、咖啡豆、週邊器具皆享有85折優惠，還沒加入會員的朋友只需動動手指，下載cama café的APP即可成為會員！

只有2天！Godiva「冰淇淋」買一送一來了　甜筒、杯裝都有優惠

買一送一吃起來！即將迎來2021年，今年受到疫情影響，對大部分的人來說是相當辛苦的一年，來自比利時的巧克力品牌GODIVA年末推買一送一優惠活動，期望透過巧克力犒賞大家過去一年的辛勞，迎接全新美好的一年！

珍奶真的只要10元！「歇腳亭」新北桃園插旗概念店，開幕再享買1送1優惠

歇腳亭至今成立28年，主打「珍珠奶茶」，其Ｑ彈有勁的珍珠是不少饕客的最愛，近幾年手搖飲層出不窮，歇腳亭也積極轉型文青概念店並成立「Sharetea」形象概念店，這回在新北的新莊與永和，還有桃園中正文藝，即日起同步開幕三家概念店，連續八天至12月8日都有不同類別的優惠，像是開幕首二日，三店珍奶只要超狂10元（共200名），而12月3日至5日前100名消費者，只要購買指定的TOP5飲品，即可享有同品項買1送1折扣，好康優惠僅八天，「手搖飲」控千萬不能錯過。

茶控新寵！天仁茗茶ｘ小美冰淇淋「913茶王珍珠冰棒」全家獨家開賣限時特價

主打台灣茶飲的「天仁茗茶」6月曾聯手小美推出2款聯名冰淇淋，迷你杯裝的濃郁風味掀起嚐鮮潮，如今強強組合時隔不到半年再度打造新品，12/2起推出「913茶王珍珠雪糕」，準備用招牌口味的冰棒療癒大家的冬天

老蕭手搖飲「署茗職茶」連3日買一送一！新品吃得到整塊義美巧克力酥

近年越來越多藝人開始發展餐飲副業，而早前才在東區新開高級日式料理餐廳「渡邉」的蕭敬騰，另一投資的手搖茶飲品牌「署茗職茶」也推出了巧克力控會愛的聯名新品「法式雲朵可可脆餅」，12/4至12/6上市首三天

吃得到藍莓果粒！beard papa「藍莓起士黑日式泡芙」新口味　黑色外皮好吃好拍

日系人氣泡芙專賣店「beard papa」迎接耶誕佳節，將於12/1推出重量級新品「藍莓起士黑日式泡芙」，嚴選澳洲經典cream cheese、添加香氣十足的藍莓果餡，搭配新開發的黑色泡芙外皮，不只好吃也好拍，期間限定販售一個月，喜歡藍莓口味的甜點老饕千萬別錯過。 

逛完新北耶誕城要買！「7大人氣甜點耶誕限定」快閃板橋大遠百最強甜點展

結合迪士尼新北市歡樂耶誕城，板橋大遠百特別邀來7大人氣甜點推出「最強甜點展」，12月1日起至12月14日進駐板橋大遠百B...

熱門新聞

拒買福灣！桂冠「巧克力湯圓」全面停產、收入捐公益

他點外送牛舌便當打開一看傻眼 網友轟：花三秒做的？

只有1天！說出國片片名 「頂呱呱一斤雞」特價180元

他讚高麗菜是蔬菜之王 老饕曝：冬天沒配這菜不煮火鍋

只賣13天！真芳×好侍聯名三明治 吃得到佛蒙特咖哩醬

嵜本生吐司搶進中山站商圈 三號店獨家限定「極起士」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。