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草莓控會失心瘋！大苑子「18顆鑽石級草莓冰沙」回歸，冬季草莓霜淇淋、聖代必吃

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

草莓控尖叫！主打鮮果飲品的「大苑子」每季推出爆量版人氣手搖，像是今年夏季重磅推出的4倍愛文芒果冰沙就憑藉真材實料的份量引爆嘗鮮潮。如今因應冬季，大苑子除了11月新推首波草莓系列，這回也宣佈正式帶著鑽石級草莓飲品「莓好相遇」回歸，而市府夢想店也獨家販售草莓聖代、草莓鮮奶霜淇淋，讓冰品及甜品控12月被滿滿的粉嫩草莓包圍。

圖／大苑子提供
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大苑子超狂草莓冰沙「莓好相遇」即日起於全台門市上市，一杯就含18顆每日產地直送的草莓，加入招牌特A級許慶良鮮乳製成粉色冰沙，最後再用鑽石級草莓點綴，每口都充斥草莓香氣。而大苑子冰菓室市府夢想旗艦店亦開始販售草莓聖代「莓好序曲」，鮮乳優格霜淇淋加上新鮮草莓與蘋果丁，還有愛玉與手工熬煮的草莓果醬為基底，營造出多層次口感的香甜風味，一人獨享超療癒。另一款「草莓鮮奶霜淇淋」同樣秉持今日採今日吃的特色，採用草莓新鮮製成，強調酸甜不膩，濃郁級霜淇淋快列入必吃清單吧！

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

大苑子草莓季飲品售價

大苑子全台門市：「莓好相遇」120元；市府夢想店限定：「莓好序曲」120元、「草莓鮮奶霜淇淋」110元

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