cama café耶誕驚喜「全品項85折」只有2天！濾掛、咖啡豆、週邊器具統統有優惠

會員快筆記！平價咖啡cama café近年來專注於會員經營，針對品牌會員將於12/11與12/18連續兩個周五推出「會員日」活動，凡是活動日當天於實體門市購買之飲品、濾掛、咖啡豆、週邊器具皆享有85折優惠，還沒加入會員的朋友只需動動手指，下載cama café的APP即可成為會員！ 平價咖啡cama café舉辦年度會員日，於實體門市推出全品項85折優惠。 圖／cama café

cama café宣布將於12/11與12/18兩日舉辦「會員日」活動，祭出「全品項85折」優惠，舉凡飲品、濾掛、咖啡豆、週邊器具都有優惠，滿足品牌會員不同消費需求，同時還能累積cama點數，堪稱是年度最強優惠。不過要注意的是，餅乾、麵包、蛋糕、官網線上購物並未參與此次活動。