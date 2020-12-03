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cama café耶誕驚喜「全品項85折」只有2天！濾掛、咖啡豆、週邊器具統統有優惠
會員快筆記！平價咖啡cama café近年來專注於會員經營，針對品牌會員將於12/11與12/18連續兩個周五推出「會員日」活動，凡是活動日當天於實體門市購買之飲品、濾掛、咖啡豆、週邊器具皆享有85折優惠，還沒加入會員的朋友只需動動手指，下載cama café的APP即可成為會員！
cama café宣布將於12/11與12/18兩日舉辦「會員日」活動，祭出「全品項85折」優惠，舉凡飲品、濾掛、咖啡豆、週邊器具都有優惠，滿足品牌會員不同消費需求，同時還能累積cama點數，堪稱是年度最強優惠。不過要注意的是，餅乾、麵包、蛋糕、官網線上購物並未參與此次活動。
除了會員日外，cama café從12月一路推周周優惠持續至明年，包括即日起至2021/01/05，購買新品「經典巧克」現折10元；即日起至112/8購買大杯榛果摩卡現折15元；12/16至12/22「大杯摩卡咖啡」現折15元；以及12/23至01/05「榛果摩卡咖啡、摩卡咖啡」第2杯7折。cama café會員日期先筆記，一波波咖啡飲品優惠讓你爽喝到明天。
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