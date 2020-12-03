首次跨界！ 阿默蛋糕推出「RODY跳跳馬」耶誕版聯名商品

以荷蘭貴族手工蛋糕、日本經典乳酪蛋糕聞名的「阿默蛋糕」首次跨界！於12月期間與來自義大利的RODY跳跳馬聯名，精選旗下熱賣品項推出一盒16入的「達克瓦茲騎士-RODY耶誕版」甜點，集結了原味、焦糖、莓果、開心果四款經典暢銷口味一次滿足，只在即日起至12月31日期間限量販售！

有別於一般市售，阿默蛋糕的「達克瓦茲」在外型上呈現不同於常見的橢圓形，設計成方便入口的大小，外皮鬆軟入口即化，內餡飽滿滑順。一共有四種口味，不甜膩的奶油內餡、苦甜滋味的焦糖內餡、酸酸甜甜的莓果內餡、香氣馥郁的開心果內餡，帶來清爽不膩又截然不同的層次享受。

除了「達克瓦茲騎士-RODY耶誕版」外，更推出全球獨家聯名限量耶誕置物架商品，共有雪白RODY配上耶誕小熊，或是聖誕紅RODY搭配可愛的薑餅人兩種版本。即日起於全台Amo阿默蛋糕門市，單筆消費滿600元即可獲得上述RODY置物架一個，未滿600元消費也可用59元超值價加購（原價170元），趕快把握機會把2020耶誕限定RODY跳跳馬帶回家！