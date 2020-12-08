錯過太可惜！ 來自北海道「夢享吐司」隱藏台中北區巷弄烘焙坊

從台中精明商圈轉戰自北區，隱藏在中國醫附近小巷弄的方包麵包，是由一對七年級夫妻所經營。工作室外只有小小的紅色招牌，初次來訪非常容易錯過，不過告訴大家一個小秘訣，只要「循著香味」前往，便能輕鬆找到！

與髮廊相連的方包麵包入口，就從中間那扇小門進去沒錯。

方包麵包的老闆即是店內主力麵包師傅，麵包的發想與設計都是他一手包辦；而老闆娘則是負責產品包裝與銷售這一環，熱情的為客人介紹當日出爐麵包，也牢記著顧客的愛好，重視與客人的交流，讓工作室多了一份人與人之間的溫度，充滿人情味的烘焙坊，總讓人不自覺頻頻回頭上門。

非常Nice又親切的老闆與老闆娘。

不走現下最流行的網美風路線，沒有華麗的店面包裝，方包的老闆堅持做自己的風格，將心力全力投注在麵包上，在小小的烘焙工作室一步步實踐自己的夢想，以「創新、食品安全、健康」為出發點，嚴格把關食品品質，選用較好的原物料，麵包不過份裝飾，風格簡單但皆是真材實料，同時，消費者的反饋他也都會記在心上，適時將產品口味做調整，為了就是要提供給客人更好的麵包。

而到方包麵包採買的方式很特別，不同於走進麵包坊一字排開10、20幾種的麵包選擇，方包採預訂式的服務，老闆娘會在前一天公布隔天將出爐的麵包品項於臉書上，讓大家可以先上網查看與預訂，因每日出爐的麵包品項都不太相同，若有鍾愛某一款麵包，可得要特別注意哪天才有出爐唷，若是有大量麵包需求的朋友，也可直接與方包聯絡溝通細節唷。

人氣No.1的北海道夢享吐司來方包麵包必買。

說到人氣商品非這款北海道夢享吐司莫屬！這款媲美生吐司等級的美味吐司，是老闆研發的經典之作！使用高品質，來自北海道夢KIRARI麵粉，搭配自行設定的配方製作，剛出爐的夢享土司飄著誘人的麥香，皮薄、味甜，口溶的口感，讓人簡簡單單就入坑！

讓口感更加Q彈的秘密武器，北海道夢享吐司選用高品質，來自北海道的夢KIRARI麵粉進行製作。

老闆提到這款生吐司的切片厚度，也是經實驗過最為合適的厚薄度，讓大家買回家回烤時，吐司還能夠保有表面酥脆、內裡蓬鬆，還會回彈的絕妙口感！

右邊縮小版的夢享吐司也深受早午餐店業者喜愛。

來訪這天剛好有碰見整架滿滿的法國麵包車，一問之下才知道，原來方包麵包也有接餐廳代工麵包的Case。為業者提供客製化服務，只要將需求與構想告訴老闆，他便能做出讓你滿意的商品，而且也站在製作麵包的專業角度，提供合適的建議給客人，眼前這超夯的越南法國麵包，就是餐廳業者所訂購的。

提供客製化的麵包製作，只要將需求告訴老闆，他皆會盡力完成。

▲石臼拱佐諾拉。

這款市面上較少看到的石臼拱佐諾拉，豐富又扎實的用料咬一口就能感受到！老闆在麵團裡加入來自義大利的藍紋乳酪，讓麵包有著一股迷人香氣，麵包裡再加入了香濃可口的北海道奶油乳酪以及核桃與葡萄乾，口感層次相當豐富，Q彈又扎實，吃完非常有飽足感。

石臼拱佐諾超澎派的內餡，光用看的就讓人口水直流！

起司控的心頭好「三種起司法國」加入了切達與高達芝士丁以及莫扎瑞拉水牛乳酪，麵包表面還撒上邪惡的乳酪絲，一打開包裝，麵包濃濃的乳香氣便直撲而來，說它是幸福的滋味一點也不為過呀。

誘人可口的三種起司法國。

滿滿的起司吃好吃滿！早餐或是下午茶來一個，幸福感直接加滿點！

近年歐式麵包在台灣相當盛行，各種風味的麵包逐漸被研發問世，方包也有販售著多種不同口味的歐式麵包，來滿足不同饕客的味蕾。今天要介紹的這款為紅酒無花果，裡頭不僅加入了夏威夷豆、核桃、胚芽，最重要的配料無花果餡可是店家自己精心熬煮而成，整體口感吃起來不甜膩，麵香氣十足！喜歡歐式麵包的朋友怎能錯過它的美味。

▲紅酒無花果歐式麵包。

真材實料全都吃的到。

而踏青、健行的果腹神物就是小貝和餐包啦，輕巧容易攜帶又非常涮嘴，是CP值非常高的麵包！這兩款麵包口味非常多，而且鹹甜口味都有，每日出爐的口味皆不盡相同，喜歡的朋友可要多加留意啦。

黃金肉鬆小貝＆芋見黃金小貝。

起司麻吉燒＆芋泥蜜紅豆餐包。

中秋節讓人搶破頭的蛋黃酥禮盒也是方包的人氣品項！上頭撒著黑芝麻與白芝麻的菠蘿蛋黃酥分別是奶油烏豆沙以及芋泥口味，蛋黃酥皮脆、容易化口，吃起來又不會鎖喉，內餡濕潤整體非常好入口，讓人不自覺一顆接著一顆，吃完罪惡感超重！

中秋節限定的人氣商品，平時數量夠多的話也可以客製化開單唷。

想吃到每日現做現烤的麵包，但又沒時間親自來店取貨嗎，沒關係，方包麵包還有提供外送！北區及西區的朋友只要訂購滿$300，即可享有外送服務（每日約下午2點至5點間送達)！另外方包麵包也提供團購服務，其他地區的朋友只要訂購數較多，也可直接打電話到店裡詢問外送服務哦。

中午時間一到，客人熟門熟路的走進小門取貨，工作室就是取貨地點。

現場也備有少量的每日現烤出爐麵包，沒事先預訂的朋友，也可直接到現場碰碰運氣看有沒有喜歡的品項。

每日出爐不同的麵包，種類多變完全不用擔心會吃膩，最重要的是，以「健康」為製作首要考量的方包麵包，讓你不用擔心麵包吃下肚，身體會有過多負擔，走過路過可不要錯過這間藏在北區巷弄裡的烘焙坊，來訪前記得先上網看看隔日出爐的麵包菜單，先進行預訂！讓你一試成主顧的美味，找個時間來親自品嚐吧！

方包麵包

店家電話：04-22351385/ 0921575751

店家地址：台中市北區健行路425巷8號(中國醫美德醫療大樓旁)

營業時間：12:00~19:00(六、日公休)

LINE ID：@mmd6498e

Facebook預訂：https://bit.ly/3p2YaPA





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