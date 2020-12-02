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只有2天！Godiva「冰淇淋」買一送一來了　甜筒、杯裝都有優惠

聯合新聞網 / 陳信儒
GODIVA2020年最後一波買一送一限時兩天登場。 圖／GODIVA
GODIVA2020年最後一波買一送一限時兩天登場。 圖／GODIVA

買一送一吃起來！即將迎來2021年，今年受到疫情影響，對大部分的人來說是相當辛苦的一年，來自比利時的巧克力品牌GODIVA年末推買一送一優惠活動，期望透過巧克力犒賞大家過去一年的辛勞，迎接全新美好的一年！

GODIVA此次買一送一優惠分兩種方案實施，2020年12月5日至12月6日於指定門市購買霜淇淋乙支，即可現場獲贈免費霜淇淋乙支，供應口味依照門市人員現場公告為主，數量有限，售完為止；如果活動當天沒有同伴一同分享也沒關係，GODIVA則推出第二方案「買霜淇淋 贈霜淇淋兌換券」，於指定門市購買霜淇淋乙支，即可獲得獲贈霜淇淋兌換券乙張，霜淇淋兌換期間從2020年12月7日至2021年1月31日。兩種優惠方案滿足不同消費者的需求。

同時，僅販售杯裝冰淇淋的門市於12月5日及12月6日兩天，也有同樣的買一送一或買杯裝冰淇淋贈送霜淇淋兌換券的優惠活動，不管是要自己享受，還是要約家人朋友一起，這週末在GODIVA共享怦然心「凍」的驚喜。

Godiva買一送一門市資訊

指定霜淇淋販售門市 (共20間門市)：

微風廣場GF/ 信義遠百A13 B2F/ 華泰名品城一期2F/ SOGO復興 B3F/ 京站1F/ SOGO天母B1F/ 板橋大遠百B1F/ 微風南京1F/ MITSUI OUTLET PARK 林口1F/ 新光三越信義新天地A8 B1F/ GODIVA 生活形象店/ 新竹遠東巨城購物中心1F/ 台中大遠百B2F/ 台中新光三越B2F/ 中友百貨 B2F/ 台南西門新光三越B2F/ 南紡夢時代購物中心B1F/ 漢神百貨B2F/ 漢神巨蛋B1F/ 高雄大魯閣草衙道 1F

指定杯裝冰淇淋販售門市 (共5間門市)：

新光三越南西 B2F/ 新光三越站前B2F/ SOGO中壢B1F/桃園大遠百B1F/ 新竹大遠百 B1F

＊活動僅適用於GODIVA台灣專門店 （機場及免稅店除外），每日數量有限，售完為止，不得與其他優惠合併使用，如有任何爭議GODIVA Chocolatier（Asia）Limited保留最終決定權。

＊備註：臻選濃醇黑巧克力味霜淇淋不加入買一送一活動，並且為了維護活動品質，買一送一活動期間(12/5-12/6) 臻選濃醇黑巧克力味亦暫停販售 》

GODIVA2020年最後一波買一送一限時兩天登場。 圖／GODIVA
GODIVA2020年最後一波買一送一限時兩天登場。 圖／GODIVA
GODIVA2020年最後一波買一送一限時兩天登場。 圖／GODIVA
GODIVA2020年最後一波買一送一限時兩天登場。 圖／GODIVA

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