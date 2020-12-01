珍奶真的只要10元！「歇腳亭」新北桃園插旗概念店，開幕再享買1送1優惠

歇腳亭至今成立28年，主打「珍珠奶茶」，其Ｑ彈有勁的珍珠是不少饕客的最愛，近幾年手搖飲層出不窮，歇腳亭也積極轉型文青概念店並成立「Sharetea」形象概念店，這回在新北的新莊與永和，還有桃園中正文藝，即日起同步開幕三家概念店，連續八天至12月8日都有不同類別的優惠，像是開幕首二日，三店珍奶只要超狂10元（共200名），而12月3日至5日前100名消費者，只要購買指定的TOP5飲品，即可享有同品項買1送1折扣，好康優惠僅八天，「手搖飲」控千萬不能錯過。

圖／Sharetea形象概念店臉書粉專

雖然近幾年歇腳亭在台灣的聲勢不如以前，不過目前全世界的分店仍超過500家，轉型之路也是歇腳亭最新行銷策略，此次適逢品牌成立29週年，全新推出「回到世界之初，台北見！」新理念，希望秉持著創立的初衷，讓民眾重拾對歇腳亭的熱愛，不論是裝潢風格、飲料品項與品牌Logo都推陳出新，像是形象概念店，以溫暖的灰白色搭配質感木紋設計，企圖翻轉大眾對歇腳亭的印象。

圖／Sharetea形象概念店臉書粉專

此次概念新店共拓展三家，包括新北市的永和保平店與新莊中誠店及桃園市的中正藝文店。三家同步祭出連續八天的好康優惠，12月1日起至12月2日的中午12點與下午5點起的兩個時段，珍奶只要10元，限量共200位；12月3日起到12月5日，開店前100位購買指定Top 5 飲品，可享同品項買一送一優惠；最後還有12月6日至12月8日，開店前200位購買Top 5 飲品，可獲得飲料5折優惠券。想嚐鮮看看新概念的「Sharetea」，要把握好康優惠喔！

歇腳亭三家新概念店

地址：新北市永和區保平路25號電話：02-2923-1198地址：新北市新莊區中和街112號電話：02-2990-0550地址：桃園市桃園區中正路1197號電話：03-316-2999

圖／Sharetea形象概念店臉書粉專

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