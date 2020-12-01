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茶控新寵！天仁茗茶ｘ小美冰淇淋「913茶王珍珠冰棒」全家獨家開賣限時特價
主打台灣茶飲的「天仁茗茶」6月曾聯手小美推出2款聯名冰淇淋，迷你杯裝的濃郁風味掀起嚐鮮潮，如今強強組合時隔不到半年再度打造新品，12/2起推出「913茶王珍珠雪糕」，準備用招牌口味的冰棒療癒大家的冬天。
天仁茗茶的913茶王手搖最大亮點正是回甘不會苦，本次作為鎮店之寶的本體攜手小美冰淇淋，將純正台灣高山烏龍茶化身濃郁級冰棒，不必餐具拆封後就能直接享用，食用上更為便利。冰淇淋基底不單充斥醇厚茶香，還添加了人氣黑糖珍珠，Q彈有嚼勁口感可謂錦上添花，準備搶攻冰品控的必吃排行。
「913茶王珍珠雪糕」12/2起於全家便利商店獨家開賣，每支售價59元，但12/02至12/6開放Line活動「2件89元」好康，超適合趁機入手，品嚐正宗茶品雪糕的獨特滋味。
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