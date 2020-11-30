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吃得到藍莓果粒！beard papa「藍莓起士黑日式泡芙」新口味 黑色外皮好吃好拍
日系人氣泡芙專賣店「beard papa」迎接耶誕佳節，將於12/1推出重量級新品「藍莓起士黑日式泡芙」，嚴選澳洲經典cream cheese、添加香氣十足的藍莓果餡，搭配新開發的黑色泡芙外皮，不只好吃也好拍，期間限定販售一個月，喜歡藍莓口味的甜點老饕千萬別錯過。
beard papa今年耶誕新品「藍莓起士黑日式泡芙」使用澳洲知名cream cheese，用最上等的新鮮牛奶作為原料，質地柔順細緻，口感醇厚，加入香甜藍莓果餡後倒入少許黑醋栗糖漿提味，莓果香氣與濃醇起士在口中完美融合，還可吃到藍莓小果粒，一次滿足莓果控、起司控。泡芙外皮推薦搭配12月新款「黑日式泡芙」，保有外酥內軟的口感，獨特的黑色泡芙外皮更添一絲時尚感，帶來味覺與視覺的全新享受。
另外，因應耶誕節到來，beard papa針對小朋友族群也舉辦「小小白鬍子」投稿照片活動，第一名享有30盒日式香草泡芙的獎項，相關活動細節可洽詢群平台或門市。
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