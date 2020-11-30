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老蕭手搖飲「署茗職茶」連3日買一送一！新品吃得到整塊義美巧克力酥
近年越來越多藝人開始發展餐飲副業，而早前才在東區新開高級日式料理餐廳「渡邉」的蕭敬騰，另一投資的手搖茶飲品牌「署茗職茶」也推出了巧克力控會愛的聯名新品「法式雲朵可可脆餅」，12/4至12/6上市首三天更同步於全台門市祭出「買一送一」好康，讓飲料迷喝爆！
主打芝士奶蓋與現萃茶的「署茗職茶」，特別於冬季聯手義美新推「法式雲朵可可脆餅」，以法國Monbana可可為基底，濃郁苦甜的風味加上整塊「義美榛果巧克力酥片」，酥脆口感豐富了經典可可飲的層次，12/4起可於北中南共8家門市購入嚐鮮。單杯售價95元，但開賣首日至12/6有買一送一促銷，想喝又想省荷包的粉絲，快揪個伴喝一波吧！
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