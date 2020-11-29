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連續8日仙草凍免費送！「清原芋圓」首度進駐中和，限定好康甜品控先衝

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／清原芋圓官網
圖／清原芋圓官網

源自雲林的人氣飲料、甜品品牌「清原芋圓」主打芋圓及仙草凍，憑藉真材實料的大甲芋頭飲品備受喜愛，在全台漸漸拓展連鎖據點。如今清原芋圓宣佈12/2起將首次進駐新北中和，試營運期間每日招待「首300位到店者」仙草凍乙杯，獨家好康先手刀出發準沒錯！

圖／清原芋圓中和連城店
圖／清原芋圓中和連城店

「清原芋圓」中和連城店12/2起至12/9推出限定優惠，只要出示「清原芋圓@Line會員 、GOOGLE五星評價、FB按讚、IG追蹤」中任一畫面，即可免費開吃鎮店招牌仙草凍。每天限量300位，每人限用一次。清原芋圓販售以大甲芋頭為首製成的手搖、冰品及仙草甜品，產品標榜嚴選當地特產、不添加香精和色素，尤其Q彈的芋圓更是靈魂配料，超適合坐在內用區和朋友邊聊天邊品嚐。除了中和店，板橋中正店也預計12月初登場，代表新北芋頭控或仙草控能夠就近開喝啦！

清原芋圓中和連城店（12/2起試營運）

地址：新北市中和區連城路290號

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