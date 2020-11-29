連續8日仙草凍免費送！「清原芋圓」首度進駐中和，限定好康甜品控先衝

喜歡草莓酸甜滋味的甜食控注意！殿堂級可頌專賣店「八月堂」迎接草莓祭推出四款夢幻草莓可頌；而在草莓祭前搶先端出兩款可頌新口味，從11月一路到12月都有不同口味的可頌供民眾一一品嘗。

2020-11-25 15:13