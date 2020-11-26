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「嵜本SAKImoto Bakery」攜手BT21！推「極葡萄生吐司」新口味，7款BT21包裝萌翻
超人氣「嵜本SAKImoto bakery」繼攜手台灣之光福灣巧克力推出「福灣巧克力生吐司」後，這回與韓國人氣卡通「宇宙明星BT21」合作推出期間限定新口味，BT21超萌角色全躍上包裝，一次滿足視覺與味覺的雙重享受！
「嵜本SAKImoto Bakery」在台販售「極美自然吐司」、「極生奶油牛奶吐司」兩款人氣生吐司，強調無添加雞蛋與牛奶，單純品嘗生吐司的自然風味，搭配日本獨有的15種寶石果醬，不只吃得到生吐司柔軟Ｑ彈的口感，還能嘗到濃郁香醇的果醬香氣。
嵜本SAKImoto Bakery這回聯手宇宙明星BT21推出7款限定包裝的「極葡萄生吐司」期間限定新口味，BT21中7大明星角色統統躍上包裝，超可愛的模樣讓人想7款全都收藏！極葡萄生吐司是嵜本SAKImoto Bakery生吐司品項中第一款含有雞蛋成份的商品，採用低溫48小時分段製法，口感紮實Q彈，選用智利高品質大葡萄乾增添多層次風味，加上宇宙明星BT21的超萌包裝，一次滿足味覺與視覺雙享受！
來自日本大阪的人氣生吐司「嵜本SAKImoto bakery」今年4月登陸台灣就引發排隊熱潮，緊接著台北101二號店也於7月開幕，日前宣布三號店將於12月插旗台北中山商圈，一年內連開三家門市可見高人氣魅力。
「嵜本SAKImoto bakery XBT21」期間限定款販售資訊
開賣時間：11月27日～1月10日，週一週五下午1點開賣，週六週日、假日上午11點開賣；每人購買數不限（數量有限，售完為止）
販售地點：LINE FRIENDS CARNIVAL派對時光（統一時代廣場）、台北旗艦店（台北市信義區基隆路一段155-1號）、台北101店（台北市信義區市府路45號B1）
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