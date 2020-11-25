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連3天10元手搖開喝！「不要對我尖叫」慶3週年，加碼插旗台中全品項8折

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／不要對我尖叫提供
圖／不要對我尖叫提供

由丫頭創立的人氣飲料品牌「不要對我尖叫」以文青文案及網美產品闖出知名度，日前為迎接三週年祭出優惠，11/25至11/27期間特別推出隱藏版手搖「蜜桃烏龍」10元超殺價，讓粉絲開喝最便宜手搖茶飲。

圖／不要對我尖叫提供
圖／不要對我尖叫提供

為歡慶三歲生日，「不要對我尖叫」11/25至11/27於指定門市推出「蜜桃烏龍」每杯10元優惠活動，經烘焙的烏龍茶湯加上蜜桃香氣，外觀還有漸層美感，絕對是飲料打卡亮點之一。活動期間每人限定一杯，數量有限，售完為止。

此外，「不要對我尖叫」不受疫情阻撓，店面持續擴展，12/5正式開幕的「台中一中旗艦店」獨家釋出全品項8折優惠，讓台中粉絲嚐鮮。品牌也首度進駐淡水，12/6開幕日也有全品項9折好康，兩家新店當天皆推出「冬瓜菊花300杯免費送」，小資族別忘了筆記下來囉！

三週年活動

優惠品項：「蜜桃烏龍」每杯10元，每人限定購買一杯，數量有限，售完為止。
加碼內容：拍攝蜜桃烏龍照片，上傳IG限動或FB文章下，即可免費參加抽限量吸管組、托特包、馬克杯與威秀電影票
活動限定門店：台北中山店、台北松菸店、台北忠孝復興店、新店大坪林店、板橋湳雅店、桃園站前店、中壢中原家樂福店、苗栗頭份店、台中一中店、台中勤美店、台中豐原店、台中沙鹿店、台南中正店、金門金城店

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