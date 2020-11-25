八月堂「4款草莓可頌」甜蜜回歸！加碼推花生顆粒可頌，還有「買一送一券」可以領

喜歡草莓酸甜滋味的甜食控注意！殿堂級可頌專賣店「八月堂」迎接草莓祭推出四款夢幻草莓可頌；而在草莓祭前搶先端出兩款可頌新口味，從11月一路到12月都有不同口味的可頌供民眾一一品嘗。

八月堂年年熱銷的幸福草莓祭商品強勢回歸，12/1將於全台正櫃及部分快閃店推出第一波草莓祭商品，包括選用新鮮草莓結合香氣滿溢的蜂巢可頌，帶有草莓酸酸甜甜滋味的「繽紛草莓可頌」；外表金黃層層酥脆的派皮，內餡包覆經典卡士達醬的「草莓檸檬千層派」；以及採用天然香草籽襯托濃郁奶香的草莓卡士達醬填入經典蜂巢可頌的「草莓卡士達」。緊接著12/11接力推出酥脆且濃郁的「草莓可可森林」，將新鮮草莓與香濃的可可牛奶餡巧妙的搭配，是款男孩女孩都會喜歡的可頌品項。 八月堂「草莓檸檬千層派」。 圖／八月堂

而在草莓祭前，11/27起搶先推出「好事花生」和「藍莓可可」搶攻可頌迷的味蕾！其中「好事花生」是八月堂的常態熱銷商品，這次特別升級原料，嚴選知名手工花生醬搭配花生碎粒，花生醬伴隨花生顆粒的雙重口感，嘗起來濃郁鹹香。另外一款「藍莓可可」將進口藍莓果醬搭配歐洲進口巧克力，甘醇可可碎片搭配微酸微甜的果餡，口感酸甜且濃郁柔順，酸甜恰到好處而不甜膩。