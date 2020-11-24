「貓咪生吐司」99元吃得到！家樂福2款新品百元有找，還有巧克力黑糖口味

貓奴們站出來，風靡全台的超萌「貓咪生吐司」如今在量販店家樂福也能買得到囉！繼7月推出原味生吐司後備受好評，家樂福本回打造超狂新品，新推貓咪造型的生吐司，並同步上架「超濃生巧克力黑糖吐司」，每款售價不到百元，於全台40家門市限量開賣，吐司迷手刀衝！

圖／家樂福Carrefour臉書專頁

源自日本NEKO NEKO SHOKUPAN的「貓咪生吐司」憑藉可愛的喵星人造型及特色風味，登台後吸引許多愛貓人士及吐司控搶購，但每條250元的價格還是讓小資族下不了手。如今想省荷包又希望省荷包的最佳福星正式登場，家樂福推出99元「貓咪生吐司」，採用日本日清製粉的高筋麵粉山茶花、動物性鮮奶油與天然蜂蜜，精心烘焙出柔軟的生吐司，即便不抹醬單吃，彈牙鬆軟的口感也十分療癒。而除了貓咪大頭外型的吐司，官方也透露未來預計將推出多款造型，還會於各分店推出限定款，超適合狂粉踩點蒐集！

圖／家樂福提供

圖／家樂福提供

另外，家樂福此次也推出了「比利時巧克力黑糖生吐司」，嚴選濃度74%的頂級貝可拉苦甜巧克力，調入在地手工熬煮的黑糖製成，主打醇厚不甜膩，每條只要79元，有望以平價生吐司掀起新一波購買熱潮。由於每間店限量10條，大家出發前可要先集氣，期盼不要太早完售啊。

家樂福 生吐司新品資訊

售價：貓咪生吐司每條99元、每店限量15條；比利時巧克力黑糖生吐司79元，每店限量10條

販售門市：桂林、淡新、天母、蘆洲、重慶、重新、汐科、三民、內湖、北投、新店、經國、內壢、八德、林口、樹林、中壢、中原、竹北、平鎮、彰化、西屯、德安、文心、沙鹿、斗六、青海、豐原、嘉義、南投、安平、鼎山、鳳山、楠梓、屏東、仁德、新楠、金門、光華、愛河

貓咪生吐司的包裝畫有對應的喵星人圖樣，十分俏皮可愛。圖／家樂福提供

延伸閱讀：

．免費瑪德蓮＋100元抵用券快收！在PAUL Taiwan也能秒出國拍《艾蜜莉在巴黎》美照

．整台餐車搬入店內！全台獨有「大馬道地沙爹火鍋」站著也能吃、逾100種食材串任選