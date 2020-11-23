咀嚼控最愛！CoCo「3Q奶茶」38元就能開喝，加碼人氣飲品連8天現折10元

熱愛咀嚼口感的手搖控手刀衝！繼芋頭季飲品回歸，CoCo趁著即將來臨的感恩節，即日起推出長達8日的優惠活動，還特別加碼人氣品項「3Q奶茶」限定2天的38元優惠，不喝爆太可惜！

只要完成簡易四步驟，4大飲品即可現折10元，包含選擇卡片背景、Q萌角色、優惠飲品及寫下對象及留言。圖／CoCo提供

CoCo祭出感恩節好康，即日起至11/30，只要用手機至活動頁製作客製化的CoCo電子感恩卡予想感謝的人，出示圖片即享店內明星商品「紅豆珍珠烤奶」、「芋頭QQ牛奶」、「檸檬冬瓜露」、「四季春青茶」現折10元，最低只要20元就能開喝！值得一提的是，11/27至11/28還有更狂優惠，堪稱咀嚼系霸主的「3Q奶茶」活動期間下殺至38元，用更低的銅板價一次體驗芋圓、地瓜圓及珍珠三重口感，奶茶控要開喝。優惠活動限到店外帶，外送不適用、無法與其他優惠併用，而商場門市、外島門市、部份門市不配合。

「紅豆珍珠烤奶」、「芋頭QQ牛奶」、「檸檬冬瓜露」、「四季春青茶」為店內招牌必喝。圖／CoCo提供

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