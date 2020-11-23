鶴茶樓ＸOATLY「鶴頂燕麥奶凍」新口味！植物奶新品「1日半價」優惠開喝

植物奶的口感與牛奶相似，製作原料來自植物，營養價值高，近年來逐漸被作為牛奶的替代品。近一兩年連鎖咖啡品牌紛紛推出植物奶系列，人氣手搖飲品牌鶴茶樓也跟進推燕麥奶飲品，為響應環保還祭出上市日半價優惠活動！

星巴克去年引進風靡國外餐飲文化的燕麥奶後，台灣連鎖咖啡品牌也紛紛跟進，包括路易莎咖啡、注入職人精神的cama café、 CAFE!N 等也開始販售燕麥奶系列搶攻市場。主打紅茶專賣店的人氣手搖飲品牌「鶴茶樓」也吹起燕麥奶風潮，將於11/25推出全新飲品「鶴頂燕麥奶凍」，選用歐美熱門燕麥奶植物品牌「Oatly燕麥奶」做為基底，主打乳糖不耐症、全素者都可以安心喝的一款飲料​，與鶴茶樓紅茶的熟果香完美融合，口感濃厚且滑順。 鶴茶樓首推燕麥奶新飲品「鶴頂燕麥奶凍」。 圖／鶴茶樓

燕麥奶低麴質、富含優質膳食纖維，熱量比牛奶更低、脂肪更少​，營養價值完全不輸牛奶；不僅如此，燕麥奶相較於牛奶，資源耗損、碳排量相對較低，也是吸引大批民眾選喝燕麥奶的原因之一。為了響應環保，11/25當天自備「環保杯」至鶴茶樓任一門市購買鶴頂燕麥奶凍，就享半價優惠。

鶴茶樓「鶴頂燕麥奶凍」活動資訊

時間：11/25

地點：全台鶴茶樓門市

內容：活動當天自備「環保杯」購買鶴頂燕麥奶凍，就享半價優惠！

鶴茶樓「升級燕麥奶，免費送茶凍」活動

11/25起鶴茶樓的「鍋煮鮮奶茶」系列全品項，皆可加價更換為Oatly燕麥奶（中杯+10元/大杯+15元）．凡升級燕麥奶飲品，可免費加料「鶴頂紅茶凍（全素）」