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清心新品「桂圓鮮奶茶」上市！綁支付享8折優惠，最高100元回饋

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／清心福全官方IG。
圖／清心福全官方IG。

知名手搖飲清心福全「beanfun!橘子支付」正式上線囉，祭出超狂優惠活動，來店消費使用beanfun!橘子支付消費滿25元享5元零用金回饋，滿50元享10元零用金回饋，最高可享100元零用金回饋，相當於飲料8折，活動只到12月15日，喜歡手搖飲的民眾千萬別錯過。

圖／清心福全官網與臉書粉專。
圖／清心福全官網與臉書粉專。

1987年3月8日是清心福全創店的日子，至今營業已超過30年，由於創辦人趙福全夫妻（目前已由第二代經營）秉持對手搖飲的創新與堅持，近年來不斷推陳出新，屏持續拓展店面，尤其從當初第一家首創烏龍綠茶到現在全台超過900家門市的創舉，更是被喻為手搖界的長青樹，希望可以透過清心福全，弘揚台灣茶飲文化。

圖／清心福全官網與臉書粉專。
圖／清心福全官網與臉書粉專。

這回推出的「回饋金」活動，是與橘子支付合作推出，方法很簡單，只要從beanfun!橘子支付註冊申請成功並綁定信用卡或現金儲值，並於2020年12月15日至全台清心福全門市消費滿25元，直接回饋5元零用金，滿50元則有10元零用金回饋，單筆最高享10元零用金回饋，活動期間每位帳戶會員可最高享100元零用金回饋。快揪團使用beanfun!橘子支付喝飲料拿回饋囉。

另外因應冬季的來臨，清心福全限定推出新品「桂圓茶」與「桂圓鮮奶茶」，尤其桂圓鮮奶茶其甘甜的桂圓風味搭配優質鮮乳，巧妙融合桂圓與鮮奶的獨特風味，非常適合喜歡桂圓的消費者，而近日天氣已逐漸轉涼，絕對是冬天必喝飲品之一。最後黃阿瑪的後宮生活x清心福全 正式推出限定「造型吸管夾」，將於11月27日上午11點開賣，到門市購買任一飲品，即可以35元加購一個。更多優惠詳情請上官網或粉絲專頁。

圖／清心福全官網與臉書粉專。
圖／清心福全官網與臉書粉專。

圖／清心福全官網與臉書粉專。
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