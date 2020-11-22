聽新聞
test
0:00 / 0:00
古早味紅茶奶蓋只要50元！文青手搖飲「十三月」優惠外送外帶也適用
奶蓋迷又有飲品能嚐鮮！源自東區的文青系手搖品牌「十三月」11月推出奶蓋茶飲，將台灣青茶、古早味紅茶集合鹹香奶蓋，打造全新冬季茶奶蓋系列，特別祭出大杯份量50元開喝，連外送外帶都適用，準備攻佔小資族的味蕾！
十三月去年首度嘗試加入芝士鹹奶蓋，推出聖誕特別款奶蓋茶飲，成品備受好評，本回經研發創造全新組合。十三月嚴選台灣在地茶農特調的樓口紅茶，以阿薩姆茶種搭配甘草、決明子萃取成甘香的茶湯，再加入濃郁芝士及鮮奶油調配而成的主角，尾韻還能感受到香草冰淇淋滋味，鹹甜口感號稱為融合中西合璧的手搖茶。
而青茶奶蓋則選用鎮店招牌單品茶為基底，焙火香氣搭配奶蓋，主打不膩口的獨特風味。兩款皆推出大杯50元銅板價，不論外送外帶皆可享優惠，即日起可在全台3家門市購入，活動截至12/24。
延伸閱讀：
．炎亞綸手搖店「茶明載波」正式上線！1000次奶蓋烏龍茶、茉莉厚奶綠必喝
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言