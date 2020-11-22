咖啡買1送1、招牌鬆餅免費吃！「黑浮咖啡」首度插旗台北，11/23信義區開動

台北咖啡控、鬆餅愛好者有福啦！來自中南部的人氣餐廳「黑浮咖啡」前陣子為歡慶九週年，推出身份證對對碰「咖啡買一送二」超狂優惠，如今品牌首度插旗北台灣，11/23進駐台北信義，獨家祭出「招牌鬆餅免費送」、「咖啡買一送一」長期好康，北部粉絲快跟上！

圖／黑浮咖啡提供

「黑浮咖啡」北台灣首家門市設於台北信義ATT商場，11/23正式營運。為歡慶新店開幕，品牌祭出兩大優惠，其中11/23起至12/4期間，平日週一至週五凡持名片到店內用，消費不限金額即贈價值240元的「法式焦糖核果鬆餅」兌換券1張，幾張名片就送幾張鬆餅券，下次用餐即可免費兌換，限量1萬張，送完為止。

圖／黑浮咖啡提供

另外，之前中南部門市限定的週年慶「咖啡買一送一」優惠，這次終於來到台北！主打手沖及義式咖啡的黑浮咖啡同步祭出優惠，11/23至12/13只要加入黑浮官方LINE好友，到店即享「咖啡同品項買一送一」優惠，內用外帶皆適用，但品項，每個帳號限購一次，每次限購兩組。

圖／黑浮咖啡提供 圖／黑浮咖啡提供

另外，黑浮咖啡也販售義大利麵及義式燉飯等料理，像是真材實料的「北海道干貝奶油黑松露起司燉飯」、「爐烤山胡椒香草豬五花鳥巢麵」為熱銷品項，甜點部分除了招牌鬆餅，珍奶控最愛的「黑糖鐵觀音珍珠奶茶鬆餅」也被譽為「鎮店之寶」，不論鹹食、甜食、咖啡應有盡有，饕客們又有質感下午茶新選項啦！

圖／黑浮咖啡提供

台北信義ATT 直營店

地址：台北市信義區松壽路12號5F

營業時間：每日11:00-22:00

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