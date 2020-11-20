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限時買一送一喝起來！ 老虎堂超狂新品「日式麻糬波波」吃得到整塊麻糬

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 艾莉
圖／@twtigersugar老虎堂官方IG
圖／@twtigersugar老虎堂官方IG

近期老虎堂推出了兩款超狂新品「黑糖麻糬波波」、「黑糖芝士麻糬」，於11/27-11/28同步推出限時買一送一活動。號稱將手搖飲加入可以用喝的滑順麻糬，以及珍珠加上麻糬會是什麼樣的滋味，適合喜愛嚐鮮的你一探究竟。

以經典招牌黑糖波霸為基底，「黑糖麻糬波波」搭配特製軟嫩的麻糬，有別於一般麻糬黏牙的印象，此款品項相當滑順好入口。最後還會撒上一層黃豆粉搭配，口感多層次又富有香氣。「黑糖芝士麻糬」因為加入奶蓋，多了一層鹹甜的滋味，口感更佳濃厚香醇。厚厚奶蓋，同時能吸到珍珠與麻糬，多層次口感超級滿足！

圖／@twtigersugar老虎堂官方IG
圖／@twtigersugar老虎堂官方IG

適逢週年慶，老虎堂麻糬系列新品將會在11/27-11/28兩天期間，祭出買一送一活動，快趁優惠期間呼朋引伴喝一波！

老虎堂日式麻糬系列新品

黑糖麻糬波波/NT$65
黑糖芝士麻糬波波/NT$80
優惠期間：11/27-11/28買一送一

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