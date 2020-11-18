咀嚼系芋頭手搖回歸！CoCo「芋頭QQ牛奶」爽嗑芋圓+地瓜圓超滿足

芋頭手搖喝不完！繼鶴茶樓、迷客夏芋頭新品陸續登場，連鎖飲料品牌CoCo本回也帶著人氣芋頭系列重磅回歸，用「芋頭QQ牛奶」領軍「芋頭牛奶」、「芋頭珍珠牛奶」，正式參戰手搖控的暖冬飲品選項。

圖／CoCo提供

CoCo今年初曾推出4款芋泥系列，其中又以一次吃得到芋圓、地瓜圓的「芋頭QQ牛奶」人氣最高。本次11月CoCo新推冬季限定「療芋系列」，嚴選芋頭手工熬煮成綿密又香甜芋泥，再調和牛奶，碰撞出濃郁新滋味，即日起於全台門市販售。當中作為明星商品的「芋頭QQ牛奶」好評回歸，加入在地芋頭及地瓜製成的芋圓、地瓜圓，口感瞬間升級。珍珠控也可選擇「芋頭珍珠牛奶」，體驗另一款Q彈好風味。另外，若想感受滿滿芋泥香氣的人，也可選擇經典款「芋頭牛奶」，入口滑順超療癒。

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而為歡慶11/21一日限定的「2020 CoCo達人總決賽」，CoCo釋出另一飽足系飲品「百香雙響炮」現折10元好康，即日起至11/21為止憑指定圖片可到全台門市兌換優惠。CoCo也透露近期也將加碼祭出最新回饋活動，粉絲們可以敲碗期待一波。

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