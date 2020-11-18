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「100元生乳捲」限時3天！亞尼克插旗新莊幸福站，還有「雪戀莓生乳捲」新口味
亞尼克「100元生乳捲」又來了！主打生乳捲為明星商品的亞尼克不受疫情影響，今年大舉展店，將於本月24日開幕的「新莊幸福店」祭出「100元生乳捲」優惠活動，喜歡生乳捲的民眾路過別錯過！
生乳捲專賣店亞尼克上月在石牌商圈展店，開出第21家店「亞尼克北投石牌店」，如今看好新莊環狀線商機，將於本月24日插旗捷運環狀線幸福站周邊商圈，同時祭出「100元生乳捲」優惠活動，凡11/24-11/26每日前30名消費者，即可搶下「百元原味生乳捲」（原價380元）的優惠價。
除了百元生乳捲優惠外，11/24起加入門市LINE@好友，即可獲贈50元折價券乙張， 優惠券可與其他優惠重複併用；另外11/24-12/24於IG或FB打卡，標註亞尼克新莊幸福店，購買手工餅乾隨身包系列現折50元，一波波優惠活動就是要讓喜愛甜食的消費者細細品嘗。
迎接草莓季到來，亞尼克也於臉書上宣布將於近日推出「雪戀莓生乳捲」，內餡以北海道奶霜融入草莓覆盆子果泥，再融入草莓覆盆莓果餡呈現豐富的酸甜口感，質地清爽又迷人，營造出細緻的層次感，是草莓控年度必吃新品。
亞尼克「新莊幸福店」開幕訊息
開幕日期：2020/11/24
地址：新北市新莊區幸福路736號1樓
活動：11/24-11/26原味生乳捲100元，每日限量30名、每人限購乙條。
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