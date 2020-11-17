台北西門20公分「草莓101」霸氣回歸！聯手台南清水堂「爆漿芋泥舒芙蕾」必吃

2020秋冬最新草莓季來襲！台北西門人氣打卡餐廳「Meat Up」不定時推出網美級視覺新品，本回因應草莓季推出一系列新品，首度聯手台南冰品扛霸子清水堂，打造「草莓芋泥舒芙蕾」，加碼店內最夯話題主角20公分草莓高塔「草莓101」同步回歸，讓甜點控心臟爆擊！

圖／Meat Up提供

「Meat Up」草莓季全系列商品即日登場，最吸睛的草莓塔「莓好101」繼去年推出後好評回歸，此次基底升級成特製布丁、蛋糕、馬斯卡彭乳酪加莓果醬，再倒入酥脆的巧克力脆片，大大豐富口感。而這款品項最受矚目的部分，莫過於由新鮮草莓堆疊成的「20公分草莓高樓」，擠上鮮奶油再淋上煉乳，絕對是最狂甜點無誤！

圖／Meat Up提供

而清水堂的粉絲要暴動了，以舒芙蕾聞名的Meat Up特別推出清水堂聯名款，在經典大湖草莓舒芙蕾加上清水堂招牌手工芋泥，結合成最新款爆漿舒芙蕾，酸甜風味加上綿密芋泥的口感，讓人免跑台南也能回味熟悉的美味。不過「草莓芋泥舒芙蕾」為11/20至12/5專屬限量版，售完為止，芋泥控可要先卡位囉！

圖／Meat Up提供

除了2款吸睛明星商品，Meat Up首波草莓季也新推兩款甜食，首款「草莓焦糖布丁」為布丁控新寵，濃郁蛋奶香帶點焦糖甜味，搭配草莓主打不甜膩的滋味；而「草莓巴斯克乳酪蛋糕」採鮮有的高溫烘焙法，濕潤的蛋糕體加上香甜草莓點綴，有望成為新興下午茶清單，熱愛甜點的饕客準備開吃！

圖／Meat Up提供

Meat Up

地址：台北市萬華區武昌街二段37號6樓​(西門捷運站6號出口​)營業時間：週一至週日 11:00-22:00價位：「莓舒過」草莓舒芙蕾295元、「親清美眉」草莓芋泥舒芙蕾310元、「莓好101」草莓塔420元、「種草莓」草莓焦糖布丁220元、「莓好心情」草莓巴斯克乳酪蛋糕260元

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