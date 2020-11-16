加熱爆漿太邪惡！好市多「巧克力乳酪塔」新登場　甜點控暴動

巧克力控要暴動啦！美式賣場好市多不定時推出許多邪惡甜點，2月上市的「黃金流沙乳酪塔」被稱為神級甜點，近期這款乳酪塔化身巧克力口味，有會員嚐鮮後稱讚內餡的巧克力醬會爆漿，強力推薦給大家，引起網友熱議，紛紛標註親朋好友表示躍躍欲試。

圖／FB「Costco好市多商品經驗老實說」、FB「COSTCO好市多 消費經驗分享區」

有網友日前在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」分享自己購買了全新「迷你巧克力乳酪塔」，形容外皮酥脆、巧克力乳酪香氣與甜味巧妙綜合，強調不會太甜，並驚訝表示內餡巧克力醬還會流出，直呼「真心推！不雷」。新品12入售價399元，網友留言表示價格便宜，貼文一出也吸引了許多人回應：「我要吃」、「好生火」、「太邪惡了！對要減肥的人來說，是一種折磨啊」、「這我可以 巧克力想吃」。

另外，也有人在「Costco好市多商品經驗老實說」詢問評價，許多吃過的人回饋：「爆好吃的！！！不是螞蟻人覺得不甜！」、「真的很好吃~甜度剛剛好耶！」不過，也有網友提醒成分含人造奶油，著重健康的人可要自行判斷囉！

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