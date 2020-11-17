炎亞綸手搖店「茶明載波」正式上線！1000次奶蓋烏龍茶、茉莉厚奶綠必喝
茶控嚐鮮清單先筆記！炎亞綸與友人合資的飲料品牌「茶明載波」日前進駐台中美村路，11月低調試營運，即日起正式營業，吸引許多粉絲及愛茶者嚐鮮。今天就為大家簡單推薦必喝品項及分享小亮點，讓路人粉也能瞬間解決選擇困難症，暖心開喝全新風味的茶飲。
網友口碑一致好評：茉莉厚奶綠
青茶專賣店「茶明載波」主打茉莉綠茶、來自越南的「古樹紅茶」、在地稀有茶葉品種「水仙烏龍茶」，每款特色純茶即便選擇無糖單喝亦不苦澀，讓喜歡清香風味的人可以安心品嚐。而茶湯皆可變化成不同的口味，像是奶茶系列中的「茉莉厚奶綠」為目前隱藏版網路口碑款，喝過的人都讚譽有佳，初次到訪作為入門選項不怕雷。
炎亞綸強推奶蓋系列：極厚雲捲水仙烏
「茶明載波」為炎亞綸首度開設的飲料店，為了研發新品每項產品皆親自試喝，推薦的名單可謂可靠性極高。而他於開幕首日首次透過IG公開私人口袋名單，強推「極厚雲捲水仙烏」。店內奶蓋系列採用四種進口牛奶，以黃金比例打發1000次的奶蓋，可謂鎮店品項之一。而炎亞綸也形容，濃郁鹹香的千次奶蓋配上水仙烏龍的蘭花香氣，整體順口清甜，也順勢成為了最新熱門必點。
番外小亮點：不賣「布丁」
每家飲料店的靈魂夥伴莫過於配料，「茶明載波」提供四種10元加料選項，包含黑糖珍珠、小芋圓、茉莉綠茶凍及限量愛玉，其中以Q彈芋圓人氣最高，被網友盛讚吃得到芋頭實體。值得一提的是，布丁其實也為手搖控重要的加料選擇，但店內菜單上目前並無販售布丁，讓暱稱本為布丁的炎亞綸粉絲私下感動直呼：「不賣布丁」，意外成為了粉絲圈的小亮點。
開幕限定優惠：33元加購可愛帽子
「茶明載波」預計於11/27正式開幕，計劃11/24至11/27推出「終極密碼換飲品」活動，而11/28到12/4更祭出超狂好康，凡購買3杯大杯編號301及其他數字更大的飲品，即可以33元銅板加購價，帶走一頂店內簡約卻獨特的棒球帽（無法挑款），呆萌的LOGO搭配綠色及米白色帽身，質感加倍，讓大家喝杯飲料也能超時尚！
茶明載波
地址：台中市美村路一段143號營業時間：每日10:00-22:00
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