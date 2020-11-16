奶茶控嗨翻！萬波推港式「波霸鴛鴦拿鐵」、COMEBUY「玫瑰普洱奶茶」加料紫米更升級

奶茶控有新滋味要嘗鮮！手搖品牌每季都推出特色新品，主打復古飲品的「萬波島嶼紅茶」本次聯手世界咖啡冠軍王策研發「VWI牌波霸鴛鴦拿鐵」，冷熱皆宜，準備一舉攻下熱愛咖啡的粉絲。而「COMEBUY」11月強檔推出2款「玫瑰普洱茶」、「玫瑰普洱奶茶」，有望刷新冬季養生界飲品清單，大家開喝時間到！

萬波島嶼紅茶：聯名VWI by CHADWANG「波霸鴛鴦拿鐵」

中杯限定的「波霸鴛鴦拿鐵」售價65元，甜度可選正常、半糖或微糖，冰量為固定少冰，但可作溫熱飲。若想感受更深層的咖啡韻味，建議可選擇熱飲。圖／萬波提供

「萬波島嶼紅茶」攜手世界咖啡冠軍王策成立的品牌「VWI by CHADWANG」，合作推出經典港式風味「波霸鴛鴦拿鐵」，完美調和咖啡與紅茶，絲滑奶茶口感令人期待。VWI by CHADWANG為聯名嚴選巴西知名的精品咖啡品牌「摩羯座咖啡」，採用中深焙及獨特方式處理咖啡豆，搭上萬波來自斯里蘭卡的康提紅茶，除了外觀的絕美紋路，也因此誕生全新港式手搖，醇厚口感值得一試，11/17在全台門市正式開賣。

COMEBUY：「玫瑰普洱茶」、「玫瑰普洱奶茶」

玫瑰普洱茶大杯40元、玫瑰普洱奶茶大杯55元，加價10元可加料「紫米」。圖／COMEBUY提供

連鎖飲料品牌COMEBUY主推新鮮現萃茶，本回新推充滿粉紅泡泡的「玫瑰普洱茶」、「玫瑰普洱奶茶」，兩款皆採用玫瑰花瓣及現萃普洱茶湯混合製成，為暖冬的療癒新品。此外，COMEBUY也推出「紫米」配料，喝一口清香的玫瑰普洱奶茶，配一口軟Q有嚼勁的紫米，為大家打造好氣色，即日起即可購入囉！

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