快訊

李孟諺、丁怡銘拒立院專報 恐先看看前例及釋憲文

北市南機場夜市民宅凌晨煮消夜 瓦斯漏氣瞬間爆3人送醫

春水堂「珍奶買1送1券」要收！春水堂大直店11/17開幕，獨家開喝抹茶氣泡飲

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／春水堂臉書專頁
圖／春水堂臉書專頁

珍奶控先出發！以研發全球第一杯珍珠奶茶引以為傲的「春水堂」，珍奶品項至今仍是鎮店之寶，亦是饕客心目中必喝的高級滋味。如今春水堂進駐大直，將於11/17開幕時連3天祭出限定優惠，消費滿額即贈「珍珠奶茶買1送1券」，11/20至11/30期間則享「觀音可可流沙包」滿額加價好康，大直居民手刀衝！

圖／春水堂臉書專頁
圖／春水堂臉書專頁

春水堂大直店8月時曾化身超夯2D茶館，成為當地打卡新亮點，如今因應正式開幕將換上新裝，並祭出專屬優惠，11/17至11/19凡消費滿額899元，即贈「珍珠奶茶買一送一券」乙張，使用期限為11/20起至2021/1/31。而11/20至11/30則接力推出人氣甜點「觀音可可流沙包」加價優惠，消費滿額599元，即可用銅板價39元加購。

值得一提的是，大直店還獨家推出微氣泡飲品「抹茶蜜檸微泡」，售價150元，嚴選日本靜岡抹茶，結合檸檬汁、蜂蜜，在標準的抹茶苦味增添了酸甜風味，營造多層次口感，抹茶控可卡好開幕活動嚐鮮去！

圖／春水堂臉書專頁
圖／春水堂臉書專頁

春水堂 大直店（即日起試營運，11/17正式開幕）

地址：台北市中山區敬業二路195號1樓（捷運劍南路站2號出口）

延伸閱讀：

解鎖湯圓新口味！義美「黑糖奶茶湯圓」全新上市，濃郁內餡2.0奶茶控開吃

Mr.Wish推星空杯「吉爾德利巧克力手搖」 初鹿「職人巧克力牛乳」24hrs都能喝

相關新聞

春水堂「珍奶買1送1券」要收！春水堂大直店11/17開幕，獨家開喝抹茶氣泡飲

珍奶控先出發！以研發全球第一杯珍珠奶茶引以為傲的「春水堂」，珍奶品項至今仍是鎮店之寶，亦是饕客心目中必喝的高級滋味。如今春水堂進駐大直，將於11/17開幕時連3天祭出限定優惠，消費滿額即贈「珍珠奶茶買

喝爆！Mr.Wish推星空杯「吉爾德利巧克力手搖」、初鹿「職人巧克力牛乳」24hrs都能喝

巧克力控要瘋掉！手搖品牌Mr.Wish、初鹿牧場日前接力打造全新聯名巧克力飲品，今天就來為大家統整兩大品牌的濃郁級新品，看完之後就能手刀喝一波！ Mr WishｘGhirardelli吉爾德利：

水果控選哪一杯？ 滿滿果實感「桑葚烏龍水果茶」 加碼柳丁、葡萄水果茶強勢回歸

愛喝鮮榨水果的果茶控看這邊！一芳水果茶新推出「桑葚烏龍水果茶」，口味酸甜溫潤，喝得到滿滿桑葚果實。此外去年上市大獲好評的「鮮榨柳丁水果茶」、「巨峰葡萄水果茶」，也同步於11/15起陸續歸隊開賣囉！

提拉米蘇、鐵觀音強勢回歸！ 超夯20款「全家霜淇淋」你吃過幾種？

近年來「霜淇淋」儼然成為全家便利商店的招牌商品，從夯番薯到櫻花口味等特殊口味通通有...

美國最大蝴蝶餅品牌「Auntie Anne's」插旗台灣！現烤經典原味＋特調冰檸檬必吃

美國知名蝴蝶餅「Auntie Anne's」插旗台灣啦！日前在台北信義區新開店，包含多種口味蝴蝶餅與安緹堡全品項餐點已正式開賣囉！喜歡蝴蝶餅的消費者千萬不能錯過。Auntie Anne's蝴蝶餅原來自1988年的賓州，經過超過30年的品牌經營與口味堅持，現在全球已有超過25個國家販售，也成為消費者想到蝴蝶餅的首選品牌。

草莓控開喝！大苑子「草莓季」來了，2款酸甜飲品＋草莓山刨冰好欠吃

又到了品嘗酸甜滋味的草莓季了！主打當季鮮果手搖杯的「大苑子」即日起於全台122間門市推出兩款草莓飲品「莓好時光」、「莓好花漾」，另外同步於大苑子冰果室「市府夢想旗艦店」推出首波草莓冰品「莓好情人」，擺滿碩大草莓的刨冰不只顏值高，口感更是鮮美。

芋頭手搖買1送1！鶴茶樓、迷客夏新品「買1送1」優惠接力快閃，喝爆芋頭奶茶+芋圓鮮奶

芋頭控現在就要衝！2大人氣手搖品牌「鶴茶樓」、「迷客夏」11月新推芋頭新品，更將接力祭出首賣日「買一送一」好康，讓大家雙11起用優惠價正式開喝全新秋冬系列飲品。 「鶴茶樓」即日起於全台門市推出2

雙11限時3天開吃！PAUL法國麵包「第二件1元」 再送100元抵用券

全台雙11美食優惠數不盡，如今法國百年老字號品牌「PAUL法國麵包甜點沙龍」也加入戰局，確定於11/11至11/13祭出「外帶法國麵包第二件1元」好康，更霸氣加贈100元抵用券，用1+1優惠完整了麵包

八月堂「買一送一」連2天！還有「+11元多一件」到11月底，可頌控把握機會

雙11年度盛事是血拚族眾所期待的日子，各大平台、品牌紛紛推出相關優惠。殿堂級可頌專賣店八月堂推「買一送一」、「+11元多一件」的好康優惠；集團旗下另一品牌「PERFEPAN完美羅宋製造所」也祭出消費滿額+11元即可獲得「紐奧良起司燻雞」羅宋乙個。

只有1天！PABLO「起司塔買1送1」、迷你塔買6送6

為慶祝雙11到來，來自日本的半熟起司塔「PABLO」，限時推出「大塔買1送1」、「迷你塔買6送6」的限量優惠。另外在日本...

85度C「第二杯20元」開喝黑糖珍奶、芋頭手搖！加碼咖啡全品項第二杯半價

咖啡迷、愛茶者、黑糖珍奶控、芋頭粉集合！繼早起推出第二杯10元的布丁鮮奶茶，85度C本回趁著雙11熱潮，特別釋出一連串好康，包含新品蛋糕特價、全品項咖啡與檸檬熱茶第二杯半價、黑糖珍奶及芋頭系列手搖「第

無蛋的烘焙小點／老師教你做！奶素版杏仁瓦片、燒菓子

如果不加蛋類，也能做出濃郁可口的烘培甜點嗎？

熱門新聞

獨／賀！「2020世界50間最佳咖啡館」第一名在台灣

喝爆！Mr.Wish推星空杯「吉爾德利巧克力手搖」、初鹿「職人巧克力牛乳」24hrs都能喝

香港美酒佳餚巡禮首度「線上+線下」！黯然銷魂飯上線

無法出國炒熱日本甜點商機！ PABLO首推達克瓦茲禮盒

春水堂「珍奶買1送1券」要收！春水堂大直店11/17開幕，獨家開喝抹茶氣泡飲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。