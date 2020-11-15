春水堂「珍奶買1送1券」要收！春水堂大直店11/17開幕，獨家開喝抹茶氣泡飲

珍奶控先出發！以研發全球第一杯珍珠奶茶引以為傲的「春水堂」，珍奶品項至今仍是鎮店之寶，亦是饕客心目中必喝的高級滋味。如今春水堂進駐大直，將於11/17開幕時連3天祭出限定優惠，消費滿額即贈「珍珠奶茶買1送1券」，11/20至11/30期間則享「觀音可可流沙包」滿額加價好康，大直居民手刀衝！

圖／春水堂臉書專頁

春水堂大直店8月時曾化身超夯2D茶館，成為當地打卡新亮點，如今因應正式開幕將換上新裝，並祭出專屬優惠，11/17至11/19凡消費滿額899元，即贈「珍珠奶茶買一送一券」乙張，使用期限為11/20起至2021/1/31。而11/20至11/30則接力推出人氣甜點「觀音可可流沙包」加價優惠，消費滿額599元，即可用銅板價39元加購。

值得一提的是，大直店還獨家推出微氣泡飲品「抹茶蜜檸微泡」，售價150元，嚴選日本靜岡抹茶，結合檸檬汁、蜂蜜，在標準的抹茶苦味增添了酸甜風味，營造多層次口感，抹茶控可卡好開幕活動嚐鮮去！

圖／春水堂臉書專頁

春水堂 大直店（即日起試營運，11/17正式開幕）

地址：台北市中山區敬業二路195號1樓（捷運劍南路站2號出口）

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